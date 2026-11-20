Từ các buôn làng vùng cao nguyên đến khu dân cư vùng duyên hải, người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thưởng thức những món ăn truyền thống và chia sẻ câu chuyện đời sống. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, những hoạt động được chuẩn bị bằng sự chung tay của bà con đã góp phần làm nên không khí gần gũi, gắn kết tại mỗi khu dân cư.

Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều cộng đồng văn hoá, ngày hội còn là dịp để tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và gắn bó giữa các dân tộc, các vùng miền. Ảnh: Hương Giang - Cổng TTĐT Buôn Ma Thuột

Được tổ chức hằng năm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để các khu dân cư đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Tại Đắk Lắk, nơi hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc với những nét văn hóa đặc trưng, ngày hội còn là dịp để tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và gắn bó giữa các dân tộc, các vùng miền.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết điều để lại ấn tượng là không khí vui tươi, ấm áp và sự hưởng ứng tự nhiên, tích cực của người dân.

Từ khâu chuẩn bị đến tổ chức các hoạt động, bà con đều chủ động tham gia, cùng giao lưu, thăm hỏi và bàn bạc những công việc chung. Theo ông, chính sự chung tay ấy thể hiện rõ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khi mỗi người đều có ý thức đóng góp để ngày hội thực sự trở thành ngày vui chung.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Ông Y Giang Gry Niê Knơng cho rằng, giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở các hoạt động giao lưu mà quan trọng hơn là góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó giữa người dân. Qua những cuộc gặp gỡ, chia sẻ, các gia đình có điều kiện hiểu nhau hơn, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của những hộ còn khó khăn để cùng hỗ trợ, giúp đỡ.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận gần dân hơn, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương.

Đối với địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Đắk Lắk, việc tổ chức ngày hội còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Những tiết mục cồng chiêng, làn điệu dân ca, trang phục, ẩm thực và phong tục đặc trưng được giới thiệu, thực hành trong không gian cộng đồng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, sức mạnh đại đoàn kết cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, không dừng lại trong khuôn khổ ngày hội. Đó là tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo các gia đình khó khăn, giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Kết nối văn hóa từ đại ngàn đến biển xanh

Cùng với các hoạt động tại khu dân cư, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sinh hoạt cộng đồng hướng về cơ sở.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11

Điểm nhấn là Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với chuỗi hoạt động tại khu vực cao nguyên và duyên hải. Đây là dịp giới thiệu sự phong phú của đời sống văn hóa các dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các vùng miền trên không gian phát triển mới của tỉnh.

Các hoạt động tập trung vào biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực, trưng bày di sản, triển lãm và giới thiệu sách. Những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, thổ cẩm, nhạc cụ tre nứa và văn hóa Ê Đê, M’nông được giới thiệu, giao lưu cùng nghệ thuật Bài chòi, di sản lịch sử và các lễ hội dân gian vùng duyên hải.

Không gian tổ chức tại bảo tàng, các địa điểm văn hóa công cộng và khu vực Tháp Nhạn góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ và du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, mục tiêu của chuỗi hoạt động không chỉ là giới thiệu nét đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng đất mà còn lan tỏa những giá trị chung như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Theo ông Trần Hồng Tiến, người dân, nghệ nhân và cộng đồng phải là chủ thể của di sản. Vì vậy, các hoạt động văn hóa cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia thực hành, trải nghiệm, trao truyền và sáng tạo, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, trình diễn.

Việc kết nối nghệ nhân vùng cao nguyên với cộng đồng cư dân miền biển, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc mà còn mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, kinh tế và đời sống xã hội.

Trên không gian phát triển mới, văn hóa trở thành cầu nối giữa các vùng đất và cộng đồng dân cư. Từ đại ngàn đến biển xanh, sự đa dạng về bản sắc cùng tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên nền tảng quan trọng để xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện để người dân cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ trong ngày hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tại các khu dân cư, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/khu dân cư, với tổng kinh phí dự kiến 15,48 tỷ đồng. Những bữa cơm chung không chỉ tạo không gian sum họp mà còn góp phần thắt chặt tình cảm, tăng cường sự gắn bó, sẻ chia giữa các gia đình, qua đó đưa tinh thần đại đoàn kết đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với người dân.