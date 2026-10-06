Đắk Lắk: Nhiều vị trí tại Nhà thi đấu Ea Drăng bê tông không đạt yêu cầu

Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Huỳnh Văn Đại, Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng thông tin về sự cố tại Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H’Leo, nay thuộc xã Ea Drăng.

Ông Huỳnh Văn Đại, Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng thông tin về sự cố dầm, sàn mái Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo, bị nứt gãy khi đang thi công. (Ảnh: Ngọc Hùng).

Theo ông Đại, ngày 24/7/2026, UBND xã Ea Drăng nhận được báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ, chủ đầu tư công trình. Trong quá trình thi công, dầm tại vị trí C5-Dm.6 bị lật, một phần kết cấu dầm, sàn mái nứt gãy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Ea Drăng phối hợp với chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xử lý sự cố. Xã thành lập Tổ xử lý sự cố công trình; chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình thuộc Sở Xây dựng để kiểm tra, đánh giá.

Ngày 7/9/2026, Tổ xử lý sự cố công trình họp với các đơn vị liên quan, căn cứ hai báo cáo về chất lượng thi công và kết quả kiểm tra hồ sơ thiết kế để đánh giá hiện trạng, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm định cho thấy cường độ bê tông tại nhiều vị trí không đạt yêu cầu theo thiết kế được phê duyệt; một số cấu kiện sai lệch kích thước so với thiết kế.

Tuy nhiên, kết quả trên mới phản ánh chất lượng hiện trạng tại các vị trí và trong phạm vi được kiểm tra. Vì vậy, chưa đủ cơ sở đánh giá, kết luận về chất lượng cũng như mức độ ảnh hưởng đối với toàn bộ công trình.

Kết quả kiểm định Nhà thi đấu Ea Drăng cho thấy bê tông tại nhiều vị trí không đạt yêu cầu thiết kế, một số cấu kiện sai lệch kích thước. (Ảnh: Ngọc Hùng).

Tại nút C5-Dm.6, kết quả kiểm tra hiện trạng không ghi nhận cốt đai gá lắp tại vùng nút giao theo quy định. Việc này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chịu cắt và hiệu ứng kìm hãm sự nở ngang của bê tông trong vùng đầu cột, dẫn đến dầm sê-nô vươn ra bị lật.

Qua kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công, một số nội dung cũng cần tiếp tục làm rõ, gồm việc chưa thực hiện khảo sát địa chất; tính thống nhất giữa dữ liệu đầu vào với tính toán cấu tạo nút C5-Dm.6 và hệ thống mái thép.

Do chưa hoàn thành việc đánh giá toàn diện, cơ quan chức năng xác định chưa đủ cơ sở để tiếp tục triển khai các bộ phận kết cấu chịu lực của công trình.

"UBND xã Ea Drăng đã đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm rà soát toàn bộ kết quả kiểm định; xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng; kiểm tra các vị trí thiết kế và đề xuất phương án khắc phục.

Đơn vị tư vấn cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra toàn bộ hồ sơ, hiện trạng và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thi công", Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng, ngày 30/9/2026, UBND xã tiếp tục ban hành công văn đôn đốc chủ đầu tư thực hiện. Hiện công trình phải tạm dừng thi công và chưa được triển khai trở lại khi chưa có phương án khắc phục.

Trước đó, như Báo Xây dựng đã phản ánh, một phần kết cấu dầm, sàn mái Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo, nay thuộc xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, bị nứt gãy khi đang thi công. Sự cố không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ban đầu ước khoảng 300 triệu đồng. Khu vực xảy ra sự cố nằm ở độ cao khoảng 12m. Các cấu kiện hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn đã được tháo dỡ; công trình tạm dừng thi công để kiểm định, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án khắc phục. Hạng mục Nhà thi đấu 1.000 chỗ và hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp trị giá hơn 22,24 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan, Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng và Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn thi công. Công trình khởi công ngày 15/1/2025, dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2026. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tiếp nhận công trình đang thi công dở dang; UBND xã Ea Drăng là cấp quyết định đầu tư.