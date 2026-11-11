Đắk Lắk nhiều tuyến đường bị ngập, học sinh phải nghỉ học

Sáng 11/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi cảnh báo về một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, chia cắt, giao thông không thể đi lại.

Theo thông tin, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh như trên tuyến Quốc lộ 19C đoạn từ Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân; trên đường ĐT647 - Cầu Suối Trăng đoạn từ Km13+00 đến Km13+200, thuộc khu vực thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ; đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai, thuộc xã Xuân Lãnh đang bị ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông qua lại.

Do đó, người và phương tiện cần chủ động lựa chọn tuyến đường khác, không cố tình vượt qua khu vực ngập nước và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương dâng cao, đe dọa gây ngập nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn. “Trong sáng nay, khu vực xã Đồng Xuân vẫn có mưa khá lớn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi nước lũ tiếp tục dâng. Trước mắt, địa phương đã cho học sinh của 2 trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học”, ông Tuấn thông tin.

Nhiều tuyến đường trong thôn ở xã Tuy An Tây bị ngập.

Còn ông Nguyễn Minh Hoà, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây cho biết, trận mưa lớn ngày 10/11 khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp trên địa bàn. “Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Đến sáng nay, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt”, ông Hoà cho hay.

Một trường học ở xã Tuy An Tây bị ngập buộc học sinh phải nghỉ học.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong ngày 10/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, mực nước trên các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng nhanh. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ có khả năng dao động ở mức báo động 1-2; các sông còn lại có khả năng vượt báo động 1.