Đắk Lắk: Nghĩa tình quân-dân nơi phên dậu Tổ quốc

Các lực lượng đã đến tận nhà thăm hỏi, đón Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân đi khám tầm soát sức khỏe. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, từ ngày 26 đến 30/10, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã đã được tổ chức chu đáo, để lại những dấu ấn sâu đậm về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và tình quân-dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc.

“Ngày hội” sức khỏe toàn dân nơi biên giới

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư hay rối loạn chuyển hóa thường diễn biến âm thầm trong giai đoạn đầu. Nhận thức rõ điều này, Ban Chỉ đạo Khám sức khỏe toàn dân xã Ia Rvê đã phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Y tế Ea Súp, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 (Quân khu 5), Đồn Biên phòng Ia Rvê, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức đợt khám sàng lọc toàn diện cho nhân dân.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân ở xã Ia Rvê được các lực lượng đi khám tầm soát sức khỏe. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trạm Y tế xã Ia Rvê và Trạm Quân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 đã tấp nập và rộn ràng tiếng cười nói của lãnh đạo xã và người dân. Sự có mặt quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã tạo động lực lớn cho toàn bộ ban tổ chức chương trình.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến (người đứng mặc áo sơ mi trắng), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Rvê có mặt rất sớm động viên nhân dân và lực lượng y tế. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê động viên người già đến khám sức khỏe. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Nhờ sự điều phối nhịp nhàng của Công an, Quân sự, Dân quân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ… quy trình tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm hồ sơ diễn ra khoa học, nhanh gọn, chu đáo, giúp bà con tiết kiệm tối đa thời gian.

Bộ đội Đồn Biên phòng Ia Rvê hướng dẫn bà con đăng ký khám sức khỏe. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đảm nhiệm chuyên môn là đội ngũ y, bác sĩ đến từ Trung tâm Y tế Ea Súp, Trạm Y tế xã, Trạm Quân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 và Đồn Biên phòng Ia Rvê làm việc với tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Người dân khi đến khám được đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm và tư vấn tận tình về chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh... Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng, số lượng người dân tham gia tăng cao qua từng ngày như ngày đầu tiên đạt 425 lượt, ngày thứ hai tăng lên 493 lượt, ngày thứ ba trên 500 lượt…, nhiều thôn đạt trên 80% chỉ tiêu.

Dân quân thường trực xã Ia Rvê và các lực lượng hỗ trợ người dân đến khám. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Các y bác sĩ khám sức khỏe cho nhân dân. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Theo người dân địa phương, hằng năm, trên địa bàn xã đều có các đoàn từ thiện phối hợp với chính quyền xã và Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức các chương trình thiện nguyện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tuy nhiên, đây là đợt khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí lớn nhất từ trước đến nay cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã nên không khí rộn ràng như ngày hội sức khỏe của toàn dân.

Thắm tình quân-dân

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn y tế, chương trình năm nay càng thêm phần ấm áp và trọn vẹn nhờ những hoạt động an sinh xã hội mang đậm dấu ấn chiến sĩ Biên phòng. Nổi bật giữa không gian điểm khám là mô hình “Tay kéo Biên phòng” do Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức.

Trò chuyện với chúng tôi, Hạ sỹ Hà Thanh Tùng, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê, người trực tiếp cầm kéo cắt tóc cho bà con, vui mừng chia sẻ: “Được trực tiếp phục vụ, cắt những kiểu tóc gọn gàng, sạch sẽ cho bà con trong xã, nhất là các cụ cao tuổi và các em nhỏ, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm giác như mình được đóng góp một phần nhỏ bé để thắt chặt thêm tình cảm keo sơn giữa người chiến sĩ Biên phòng với đồng bào nơi biên giới”. Chỉ trong vài ngày, mô hình đã phục vụ khoảng 160 lượt người dân, mang lại diện mạo gọn gàng và niềm vui cho bà con.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê cắt tóc miễn phí cho người dân trong khi chờ đến lượt khám. (Ảnh TRUNG HẢI)

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê cắt tóc miễn phí cho người dân trong khi chờ đến lượt khám. (Ảnh TRUNG HẢI)

Đặc biệt, trưa ngày 29/10, một hình ảnh xúc động đã diễn ra tại thôn 10. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, Trạm Y tế xã Ia Rvê phối hợp Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737, Đồn Biên phòng Ia Rvê và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đến tận nhà thăm hỏi, đón Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân đi khám tầm soát sức khỏe. Trong vòng tay ấm áp của gia đình và sự nâng niu của lực lượng y tế, quân đội, Mẹ đã được đưa đến Trạm Quân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 khám sàng lọc chu đáo và đưa về nhà an toàn. Chuyến xe nghĩa tình ấy không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” truyền thống của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Xuân Anh, Giám đốc Trạm Y tế xã Ia Rvê cho biết: “Tính đến ngày 30/10, sau 5 ngày triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, Trạm Y tế xã Ia Rvê đã phối hợp cùng các lực lượng tiếp đón và thăm khám cho 2.271 lượt người dân trên tổng số 3.257 đối tượng, đạt tỷ lệ 69,7%. Đây là kết quả rất phấn khởi, phản ánh tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe của bà con cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, y tế và các lực lượng vũ trang trên địa bàn”.

Các y bác sĩ khám sức khỏe cho nhân dân. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Chương trình khám sức khỏe toàn dân xã Ia Rvê năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa y tế thiết thực giúp phát hiện sớm bệnh tật, tiết kiệm chi phí điều trị và đem lại sự an tâm cho nhân dân, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng hành nhịp nhàng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đã và đang xây dựng một vùng biên giới Ia Rvê ngày càng khỏe mạnh, bình yên và phát triển vững chắc.