Đắk Lắk: Mưa lũ làm ngập 1.126 căn nhà, sơ tán khẩn hơn 3.400 người dân đến nơi an toàn

Mưa lũ gây ngập sâu nhiều khu dân cư tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng trăm căn nhà chìm trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Hơn 1.100 căn nhà ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 1.126 căn nhà bị ngập. Trong đó, xã Đồng Xuân chịu ảnh hưởng nặng nhất với 445 căn, có 143 căn ngập sâu từ 1-3m. Tiếp đến là xã Tuy An Bắc với 420 căn, Hòa Mỹ 128 căn, Xuân Phước 67 căn, Phú Hòa 2 có 50 căn, Ô Loan 11 căn và Tuy An Đông 5 căn.

Mưa dông còn khiến 3 căn nhà tại các xã Xuân Lộc và Tuy An Nam bị tốc mái. Tại xã Tuy An Tây, 1.357 học sinh thuộc 3 trường, điểm trường phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Hệ thống giao thông chịu nhiều thiệt hại. Xã Đồng Xuân có khoảng 10km đường bị sạt lở, bồi lấp; xã Xuân Phước có 8,2km đường nội đồng hư hỏng; xã Xuân Thọ ghi nhận 817m đường bị sạt lở, hư hỏng. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642 và ĐT647 bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đặc biệt, hai thôn Hà Rai và Lãnh Cao thuộc xã Xuân Lãnh bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều diện tích cây trồng và công trình thủy lợi tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.( Ảnh minh hoạ)

Sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại do mưa lũ

Mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Riêng xã Đồng Xuân ghi nhận 109ha cây trồng bị thiệt hại, khoảng 2,9km công trình thủy lợi bị hư hỏng và một con bò bị chết. Nhiều diện tích sản xuất tại các địa phương khác cũng bị ngập, hiện đang tiếp tục được thống kê.

Những thiệt hại này đặt ra yêu cầu cấp thiết về khôi phục sản xuất sau thiên tai, nhất là đối với diện tích cây trồng bị ngập úng kéo dài và các vùng sản xuất phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi. Việc kiểm tra đồng ruộng, đánh giá mức độ thiệt hại, khơi thông dòng chảy và sửa chữa công trình thủy lợi cần được triển khai kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Đối với lĩnh vực thủy sản, tại xã Tuy An Đông, 275 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn; 989 lồng, bè được chằng chống, dìm sâu hoặc thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, mưa lũ làm đổ một trụ điện, một biển báo giao thông và một cây xanh. Các lĩnh vực y tế, thông tin liên lạc, công nghiệp và nước sạch chưa ghi nhận thiệt hại.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Sơ tán hơn 3.400 người, chủ động ứng phó lũ trên sông Ba

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời, sơ tán 1.211 hộ với 3.408 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, xã Đồng Xuân sơ tán 677 hộ, Xuân Phước 250 hộ và Tuy An Bắc 235 hộ. Người dân được bố trí tại nhà văn hóa thôn, điểm trường và nhà kiên cố ở khu vực cao ráo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan, đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Các lực lượng chức năng duy trì trực ban 24/24 giờ, lập chốt tại những khu vực ngập sâu, sạt lở, đồng thời chuẩn bị phương tiện và nhân lực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Các chủ hồ chứa được yêu cầu vận hành công trình đúng quy trình, không xả lũ bất thường, chủ động thông báo và cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du.

Theo dự báo, đến chiều tối 13/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi trên 200mm; lũ trên sông Ba có khả năng đạt mức báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vẫn ở mức cao.

Trước tình hình này, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các địa phương tiếp tục rà soát vùng nguy cơ cao, bảo vệ diện tích sản xuất, công trình thủy lợi và khẩn trương xây dựng phương án khôi phục sản xuất sau khi nước rút.