Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập. Ảnh: CTV

Ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ những ngày qua đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương khu vực phía Đông tỉnh.

Đáng chú ý, tại xã Phú Hòa 2, có 50 nhà dân ở thôn Long Phụng bị ngập sâu khoảng 30cm; 32 điểm ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các thôn Ngọc Sơn, Phụng Tường 2, Đồng Lãnh, Cẩm Sơn, Thạnh Lâm bị nước tràn qua, có nơi nước chảy xiết. Các trường học trên địa bàn phải thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại xã Xuân Phước, nhiều tuyến kênh mương và khu vực sản xuất nông nghiệp vùng trũng thấp ven sông, suối vẫn ngập nước, chưa thể thống kê thiệt hại. Xã Đức Bình ghi nhận ngập cục bộ trên Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Tân Lập.

Trong khi đó, tại xã Hòa Thịnh, nước lũ dâng cao từ tối 28/11, đạt đỉnh vào rạng sáng 29/11. Đến 8 giờ cùng ngày, nhiều tuyến đường chính qua các thôn Cảnh Tịnh, Phú Hữu, Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 và Mỹ Trung bị ngập khoảng 40cm, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Về điện, theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương, có 1.825 khách hàng và 27 trạm biến áp phân phối tại xã Tuy An Bắc và Tuy An Tây bị mất điện, chủ yếu do ngành điện chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại. Ảnh:CTV

Đáng lo ngại, theo dự báo từ nay đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Ngày 1/12, một đợt lũ có khả năng xuất hiện, đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch ở mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3; sông Ba ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tiếp tục đe dọa nhiều xã, phường, nhất là các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Áp lực lũ càng lớn khi nhiều hồ chứa đang ở mức cao. Trong đó, hồ Lỗ Ân đạt 113,14%, Đồng Tròn 109,41%, Kỳ Châu 103,99%, Hóc Răm 102,54% dung tích ứng với mực nước dâng bình thường; hồ La Hiêng 2 cũng vượt mực nước dâng bình thường. Các hồ thủy điện Sông Hinh, Krông H’năng và Sông Ba Hạ đang xả nước về hạ du, với lưu lượng lần lượt 900m³/s, 521m³/s và 614m³/s. Lưu lượng nước cộng dồn về hạ lưu sông Ba ở mức rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 28/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp, chủ động các phương án theo kịch bản xấu nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại xã Hòa Thịnh. Ảnh:CTV.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai; rà soát, tổ chức sơ tán ngay người dân tại các khu vực đã từng ngập sâu, ven sông, suối, chân đồi núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà tạm, nhà yếu. Việc sơ tán phải thực hiện khẩn trương, không chờ thêm dự báo; ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Không để người dân quay trở về nơi ở khi chưa có thông báo an toàn.

Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và dân quân được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, xuồng máy, sẵn sàng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Các địa phương phải bố trí lực lượng chốt chặn tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ chứa, UBND tỉnh yêu cầu chủ hồ vận hành đúng quy trình, không đánh đổi an toàn công trình và vùng hạ du để tích nước; điều tiết lưu lượng xả từng bước, không xả đột biến. Đặc biệt, các hồ đang vượt mực nước dâng bình thường phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra thân đập, tràn, cống và kịp thời xử lý các dấu hiệu bất thường.

Các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’năng phải thông báo sớm, đầy đủ kế hoạch xả lũ đến chính quyền và người dân vùng hạ du; tính toán lưu lượng xả cộng dồn trên lưu vực sông Ba, không tự ý tăng lưu lượng khi chưa thông báo, trừ trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn đập.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước sông, hồ chứa; chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và dự trữ lương thực tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp.