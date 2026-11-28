Mưa lớn gây ngập cục bộ đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong sáng 28/11, khu vực phía Đông của tỉnh đã có mưa với cường độ mạnh, chủ yếu tập trung vào lưu vực sông Bàn Thạch và hạ lưu sông Ba. Tổng lượng mưa trong 4 giờ (từ 7 giờ đến 11 giờ) tại một số nơi đã vượt 100 mm như: An Chấn 125,2 mm, An Mỹ 124,6 mm, Tuy Hòa 102,5 mm. Trong một vài giờ tới, mưa cường độ mạnh tiếp tục xảy ra khu vực phía Đông Bắc của tỉnh, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đặc biệt tại các xã, phường: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa.

Ghi nhận tại phường Tuy Hòa trong sáng 28/11, mưa lớn đã khiến một số đoạn trên các tuyến đường: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… bị ngập cục bộ trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ. Các phương tiện giao thông và người di chuyển qua đây gặp khó khăn.

Nhiều phương tiện giao thông gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn ngập đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa.

Trong khi đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc xã Ô Loan), mưa lớn khiến đất đá tràn xuống mép đường và rãnh thoát nước; nguy cơ cao ảnh hưởng tuyến đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bố trí phương tiện, lực lượng khơi thông dòng chảy, xử lý đất đá sạt trượt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, trong 24 giờ tới, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và ngập cục bộ tại khu đô thị; đồng thời đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Người và phương tiện di chuyển qua đoạn ngập cục bộ đường Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa.

Trước tình hình trên, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở đất.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, ngày và đêm 28/11, vùng biển của tỉnh có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m ở khu vực ngoài khơi. Toàn bộ tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản và hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.

Xử lý sạt trượt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc xã Ô Loan). Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình lượng nước về hồ có xu hướng tăng và dự báo khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn trong những ngày tới, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thông báo tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Hinh, bắt đầu từ 12 giờ ngày 28/11. Lưu lượng nước xả điều tiết qua tràn dự kiến từ 700 - 2.000 m³/giây; lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 57 m³/giây. Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 757 - 2.057 m³/giây. Trong khi đó, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông tin vào lúc 12 giờ ngày 28/11, tổng lưu lượng nước về hạ du là 380 m³/giây.