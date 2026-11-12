Đắk Lắk: Mưa lớn, 1.656 học sinh trên địa bàn xã Hòa Thịnh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã huy động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa, lũ trên địa bàn xã.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trũng thấp ở xã Hòa Thịnh bị ngập lụt. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa tại xã Hòa Thịnh trong 24 giờ, từ 8 giờ ngày 11/11 đến 8 giờ ngày 12/11/2026 đạt 239mm, gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh hỗ trợ đưa người dân khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn dâng cao, gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, ven sông; đồng thời một số khu vực tại các thôn: Mỹ Xuân 1, Cảnh Tịnh, Phú Hữu, Phú Diễn Trong, Phú Phong xảy ra ngập cục bộ.

Trên tuyến đường DH75 đang bị chia cắt tại thôn Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ. Địa phương đã di dời các hộ dân ở những nơi không an toàn đến nhà tránh lũ cộng đồng và nhà dân ở các khu vực cao.

Nhiều phương tiện xe cơ giới được huy động để sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tại các khu vực xung yếu, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn và trong ngày 12/11, địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn xã nghỉ học do mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, lương thực đến nơi an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đưa bà con đến các khu vực nhà chống lũ, tổ chức chốt chặn, cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, hướng dẫn người dân không đi vào những tuyến đường nguy hiểm, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bảo vệ tính mạng và tài sản; tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không đánh bắt cá, vớt củi khi nước lũ dâng cao; quan tâm hỗ trợ người già, trẻ em và các hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm. Khi có tình huống khẩn cấp, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chấp hành nghiêm hướng dẫn sơ tán để bảo đảm an toàn.

Công an xã Hòa Thịnh kịp thời hỗ trợ, đưa sản phụ Bùi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh đang trong tình trạng sắp sinh đến bệnh viện an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Hòa Thịnh kịp thời hỗ trợ, đưa sản phụ Bùi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh đang trong tình trạng sắp sinh đến bệnh viện an toàn.

Không chỉ giúp sản phụ vượt qua thời khắc cấp thiết, các cán bộ, chiến sĩ còn tận tình hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, bảo vệ tài sản.

Việc sơ tán người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn là ưu tiên hàng đầu của xã Hòa Thịnh. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Theo đồng chí Phương Văn Lành, hiện nay tình hình mưa, lũ trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chính quyền và các ngành chức năng, lực lượng vũ trang xã tiếp tục theo dõi và tích cực hỗ trợ nhân dân phòng, chống mưa, lũ, kịp thời sơ tán người dân và tài sản ở vùng trũng thấp đến nơi khô ráo, an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.