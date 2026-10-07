Đắk Lắk mùa bão lũ: Bảo vệ người dân là mệnh lệnh hàng đầu

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khảo sát tại những khu vực sạt lở bờ sông để cắm biển cảnh báo khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu quan điểm và tư duy chỉ đạo phải ưu tiên cao nhất bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân là mệnh lệnh hàng đầu. Chuyển dịch chiến lược từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, phòng ngừa từ sớm, chuẩn bị thường xuyên dựa trên khoa học công nghệ và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời xem phòng chống thiên tai là cấu phần quan trọng của phát triển bền vững. Phương án ứng phó phải cụ thể đến thôn, buôn, tổ dân phố và không rà soát chung chung, không xây dựng phương án chỉ để đủ hồ sơ.

Đặc biệt, thực hiện thực chất phương châm "bốn tại chỗ", nâng cao năng lực hiệp đồng, chi viện; đồng thời rà soát cụ thể lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và người có khả năng vận hành phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Khi có nguy cơ cao, chủ động đưa trước lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm đến địa bàn trọng điểm; bảo đảm cơ sở đủ khả năng xử lý những tình huống ban đầu khi đường bị chia cắt, mất điện, mất sóng liên lạc hoặc lực lượng bên ngoài chưa thể tiếp cận.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lưu ý chính quyền các địa phương không để các điểm xung yếu đã được nhận diện tiếp tục trở thành điểm gây thiệt hại. Đặc biệt, rà soát toàn bộ hồ chứa, đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt và các công trình hạ tầng thiết yếu; từng điểm phải xác định rõ mức độ rủi ro, biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn và nguồn lực thực hiện. Đối với hồ thủy lợi, thủy điện, thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, lưu lượng về hồ; chủ động thông tin, cảnh báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du trước khi vận hành, xả lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, toàn tỉnh có nhiều khu vực cần chủ động phương án ứng phó, gồm 26 khu vực ảnh hưởng nước biển dâng; 55 khu vực ảnh hưởng bão; 62 khu vực ảnh hưởng lũ quét; 156 khu vực ảnh hưởng ngập lụt; 35 khu vực ảnh hưởng sạt lở đất, đá; 40 hồ, đập có nguy cơ sự cố. Các khu vực này liên quan đến hàng nghìn hộ dân và nhiều điểm sơ tán trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trước nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai trong những tháng cuối năm 2026, Sở đã đề nghị các ban, ngành và UBND cấp xã rà soát, cập nhật phương án ứng phó và cập nhật Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng". Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, cần đẩy nhanh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; rà soát, xử lý các điểm xung yếu, khu dân cư nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du; củng cố lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; bảo đảm giao thông, điện, viễn thông và nhu yếu phẩm…

Ông Bùi Hồng Quý đề nghị UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra địa bàn xung yếu, nắm chắc từng hộ dân và khu vực có nguy cơ; xác định cụ thể đối tượng, tuyến, điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện và các điều kiện thiết yếu tại nơi tránh trú. Khi có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng phải chủ động tổ chức di dời, sơ tán theo thẩm quyền; đồng thời cảnh báo, hạn chế đi lại và bố trí lực lượng, vật tư để ứng phó kịp thời. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư, xử lý các điểm, khu vực sạt lở nguy hiểm theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai và nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung đánh giá khả năng ứng phó thực tế tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao về bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, chia cắt và vùng hạ du hồ chứa.

Cùng đó, sở phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát phương án hiệp đồng, khả năng huy động, chi viện lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần cho các địa bàn khi xảy ra tình huống vượt khả năng ứng phó tại chỗ; phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo theo hướng cảnh báo tác động, bảo đảm thông tin cụ thể về khu vực, mức độ ảnh hưởng, nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở và yêu cầu sơ tán, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát, hoàn thiện phương án hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xác định rõ lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, khả năng cơ động, thời gian huy động và phương án chi viện đối với từng địa bàn có nguy cơ cao. Phối hợp với UBND các xã, phường chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm khi có nguy cơ xảy ra thiên tai lớn; kịp thời hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi tình huống vượt khả năng ứng phó tại chỗ.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk trải qua trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là khu vực phía Đông tỉnh. Từ đầu năm đến tháng 9/2026, toàn tỉnh xảy ra 15 trận thiên tai làm 2 người chết, hư hỏng 109 nhà dân và một số công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi./.