Đắk Lắk mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

Đắk Lắk hiện có 770 sản phẩm OCOP được công nhận, với sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất.

Những sản phẩm mang đặc trưng của cao nguyên và biển đang từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng. Có sản phẩm tốt mới chỉ là bước đầu. Nhưng làm thế nào để OCOP đến được nhiều người tiêu dùng hơn, bán được nhiều hơn và đi xa hơn? Đây đang là bài toán đặt ra đối với các chủ thể OCOP Đắk Lắk.

Từ những sản phẩm được làm ra từ lợi thế của từng vùng đất, chương trình OCOP đang tạo thêm nhiều hàng hóa đặc trưng cho thị trường. Từ cà phê, ca cao, nấm, nước mắm, bánh tráng và nhiều sản phẩm chế biến khác không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương mà đang từng bước tìm đường vào các tỉnh, thành trong cả nước. Với các chủ thể OCOP, thị trường chính là thước đo rõ nhất cho sức sống của của sản phẩm.