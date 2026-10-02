Đắk Lắk mở rộng kết nối doanh nghiệp Trung Quốc phát triển chuỗi cung ứng nông sản

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã gặp mặt, làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Dân Sinh để trao đổi về việc khảo sát đầu tư ngành nông sản và chuỗi cung ứng tại tỉnh.

Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Dân Sinh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư công nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng, kinh doanh nông sản và tích hợp các nguồn lực liên quan đến ngành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn hoan nghênh đoàn công tác đến khảo sát môi trường đầu tư tại Đắk Lắk. Đồng thời, ông giới thiệu khái quát những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn trao đổi với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk luôn đồng hành với các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đề xuất triển khai những dự án quan trọng trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Về phía doanh nghiệp, ông Cung Thế Uy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Dân Sinh, cho biết đoàn công tác mong muốn tìm hiểu toàn diện tình hình phát triển ngành nông nghiệp Đắk Lắk, trong đó tập trung khảo sát ngành hàng sầu riêng.

Các nội dung được doanh nghiệp quan tâm gồm hệ thống quản lý mã số vùng trồng, đăng ký cơ sở đóng gói, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm; đồng thời khảo sát các khâu trong chuỗi cung ứng sầu riêng.

Ngoài sầu riêng, doanh nghiệp cũng tìm hiểu các loại nông sản có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc như cà phê, hồ tiêu, cao su, bơ, điều, mắc ca và ca cao.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp của Đắk Lắk, ông Cung Thế Uy cho biết Công ty sẵn sàng hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tác, phân bón nhằm nâng cao chất lượng sầu riêng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để đạt giá bán cao tại thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp cũng mong muốn nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng của thị trường nông sản Việt Nam, các quy định về điều kiện nhập khẩu và kênh phân phối tại địa phương. Đồng thời, Công ty quan tâm đến chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài, chế biến nông sản, xây dựng kho bãi, cơ sở logistics lạnh, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển ngành.

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề xuất doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư hoặc liên kết với các doanh nghiệp địa phương xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản, đóng gói và cấp đông.

Đối với sầu riêng, tỉnh mong muốn Công ty đồng hành cùng địa phương và người dân trong minh bạch quy trình canh tác, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và thực hiện kiểm dịch thực vật ngay tại chỗ. Qua đó, hướng tới hình thành “luồng xanh” xuất khẩu, góp phần giảm chi phí và thời gian vận chuyển.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty khảo sát, nghiên cứu theo đề xuất.

Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng quá trình khảo sát sẽ sớm được cụ thể hóa thành các dự án đầu tư phù hợp, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, phát triển chuỗi cung ứng và tăng thu nhập cho người dân.