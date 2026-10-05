Đắk Lắk: Mặt trận siết '6 rõ', nói đi đôi với làm

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu khai mạc, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, hội nghị tập trung vào hai nội dung trọng tâm là hiệp thương, kiện toàn nhân sự và đánh giá kết quả công tác Mặt trận quý III, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Hội nghị đã thực hiện quy trình cho thôi tham gia Ủy ban đối với 3 vị; hiệp thương cử bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương cử bà H’ Giang Niê, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, kiện toàn nhân sự phải gắn với phân công trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác. Sự tín nhiệm của hội nghị không chỉ là vinh dự mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, tính chủ động và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu từng nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

“Không để công việc chậm vì chờ nhau, đùn đẩy hoặc chưa phân định trách nhiệm”, ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt và nhận hoa chúc mừng của Ban Tổ chức Hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh hệ thống Mặt trận sau sắp xếp tiếp tục được củng cố, khối lượng công việc lớn. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ còn chậm; chất lượng báo cáo, số liệu ở một số đơn vị chưa đồng đều; phối hợp giữa các đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là xác định nhiệm vụ đã triển khai, mà phải chỉ rõ việc đã hoàn thành đến đâu, sản phẩm là gì; việc chưa hoàn thành phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và hướng xử lý cụ thể.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nổi bật là giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở cấp tỉnh, MTTQ tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát với 34 cuộc trực tiếp; phối hợp thực hiện 11 cuộc cùng các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, qua đó tổng hợp, kiến nghị hơn 20 nội dung.

Tại 102/102 xã, phường, MTTQ đã thành lập 206 đoàn, triển khai 1.685 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp, gián tiếp và tự kiểm tra tại các đơn vị bầu cử. Qua đó góp phần bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng quy định, an toàn và thành công.

MTTQ tỉnh cũng tổ chức giám sát việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện tại 41 xã, phường, đề xuất 15 kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu được giám sát tại 10 xã, phường với gần 30 kiến nghị; cấp xã tổ chức 164 cuộc giám sát trực tiếp, kiến nghị 93 nội dung.

Đáng chú ý, hoạt động phản biện xã hội tiếp tục có chuyển biến. Trong 9 tháng, MTTQ tỉnh ban hành 213 công văn góp ý gửi các cơ quan có thẩm quyền. Ở cấp xã, 81/102 xã, phường tổ chức 173 hội nghị phản biện xã hội và 59 hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư, đóng góp 549 ý kiến đối với 479 dự thảo văn bản, đề án, dự án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, 523 ý kiến được tiếp thu, xử lý, đạt 95,26%.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động giám sát, phản biện đang từng bước chuyển từ hình thức sang thực chất hơn, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng phản biện tại một số địa phương còn hạn chế; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đồng đều, do khó khăn về nhân lực, kỹ năng nghiệp vụ và kinh phí.

Bước vào quý IV, MTTQ tỉnh Đắk Lắk xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, từ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đến chủ động phương án cứu trợ thiên tai, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và giải quyết kiến nghị của Nhân dân.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đặt ra là tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Theo kế hoạch, Ngày hội được tổ chức đồng loạt ngày 18/11/2026, gắn với chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc đến ngày 24/11/2026.

Trong công tác an sinh xã hội, MTTQ tỉnh sẽ triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có điều kiện đăng ký giúp đỡ hộ khó khăn; đồng thời chủ động xây dựng phương án huy động nguồn lực cứu trợ, xác định địa điểm, đầu mối tiếp nhận, phương tiện, địa bàn ưu tiên và phương án phân phối khi thiên tai xảy ra.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ rà soát người yếu thế tại 40 xã, phường thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, phân công đầu mối phụ trách để có thể hỗ trợ kịp thời. Các kế hoạch vận động giúp đỡ hộ khó khăn và phương án cứu trợ phải được hoàn thiện, trình Ban Thường trực trước ngày 15/10/2026.

Kết luận hội nghị, ông Y Giang Gry Niê Knơng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, phân loại rõ việc đã hoàn thành, đang thực hiện, chậm tiến độ và còn vướng mắc. Đặc biệt, không báo cáo chung chung “đang triển khai” mà phải nêu rõ công việc đã làm, tiến độ và thời điểm có sản phẩm.