Đắk Lắk: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhập bảo tháp

Trang nghiêm khóa lễ truy niệm

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Chứng minh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Chánh Thư ký Ban Điều hành Thiền phái; Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam; Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Đại diện lãnh đạo địa phương tham dự

Về phía lãnh đạo có bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Như Tình, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Lê Văn Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa HĐND tỉnh; ông Trần Minh Trí, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQVN tỉnh; ông Trần Ngọc Hân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành sở tại.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến.

Đại đức Thích Chúc Phát cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến, tự Thông Hòa, hiệu Viên Hạnh, thế danh Huỳnh Đồng Tiến) sinh ngày 28-2-1941 trong một gia đình giàu truyền thống chân Nho tín Phật. Sinh trưởng trong dòng họ có nhiều bậc danh Tăng, hạt giống Bồ-đề nơi ngài sớm nảy mầm. Ngày 8-2-1949, khi mới 9 tuổi, ngài xuất gia tại tổ đình Từ Quang (chùa Đá Trắng) dưới sự tiếp độ của Hòa thượng Phước Trí. Năm 1960, ngài thọ Sa-di và đến năm 1968 thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Hải Đức (Nha Trang). Ngài được Bổn sư ban pháp hiệu Viên Hạnh, chính thức nối truyền pháp mạch đời thứ 43 dòng Lâm Tế Chúc Thánh.

Trong suốt đạo nghiệp, ngài kinh qua nhiều trọng trách Phật sự quan trọng: Hiệu trưởng trường Tư thục Bồ Đề Tuy Hòa (1970); Hiệu trưởng kiêm Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán Phú Yên (1996-2012); trụ trì chùa Triều Tôn (từ năm 1994) và tổ đình Từ Quang - Đá Trắng (từ năm 1998); Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên qua các nhiệm kỳ VII và VIII; Ủy viên Hội đồng Trị sự; sau khi sáp nhập địa giới hành chính, ngài được suy tôn vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk (năm 2026); Chứng minh Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam - Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên...

Bên cạnh công tác Phật sự, ngài còn tích cực tham gia công tác xã hội như HĐND, Ủy ban MTTQVN các cấp và được Nhà nước trao tặng Huân chương Đại Đoàn kết dân tộc năm 2022.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 21-9-Bính Ngọ tại chùa Triều Tôn; trụ thế 86 năm, 58 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc điếu văn của Giáo hội

Trong không khí xúc động, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp tuyên đọc điếu văn của Trung ương Giáo hội, tán thán những cống hiến to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng cho Đạo pháp và Dân tộc.

Tại buổi lễ, dại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Thượng tọa Thích Nguyên Minh đọc điếu văn tưởng niệm của Ban Trị sự. Đại diện Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện dâng lời tưởng niệm vị pháp lữ tông môn: “Bóng trăng đã lặn khuất bên bờ sanh tử, đèn thiền vội vụt tắt nơi cõi phù hư, nhưng hương thơm giới đức và công hạnh tu hành của ngài vẫn luôn in đậm nơi chốn tổ Triều Tôn lịch sử và trong lòng tông môn pháp phái”.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thông Hòa, đại diện Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên đã dâng lời ai điếu thành kính phụng tống Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Đại diện Ban Trị sự và Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Giác Phổ dâng lời cảm tạ chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam, chi phái Chúc Thánh Phú Yên; Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, lãnh đạo chính quyền các cấp cùng toàn thể quý Phật tử gần xa đã về phúng viếng, phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và hỗ trợ tang lễ được diễn ra trang nghiêm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện thực hiện nghi thức phất trần

Sau lễ truy niệm, chư tôn đức dâng hương tiễn biệt bậc tòng lâm thạch trụ của vùng đất Phú Yên (cũ). Ban Kinh sư cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện cử hành nghi thức sái tịnh, phất trần.

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng và tiếng niệm Phật hộ niệm của Tăng Ni, Phật tử, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã được phụng tống nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Triều Tôn, khép lại một đời tu hành tinh tấn, khiêm cung và phụng sự trọn vẹn.

Một số hình ảnh Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhập bảo tháp tại chùa Triều Tôn:

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Triều Tôn, khép lại một đời tu hành tinh tấn, khiêm cung và phụng sự trọn vẹn với 86 năm trụ thế, 58 hạ lạp