Đắk Lắk: Lễ rót đồng đúc tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và Địa Tạng tại chùa Thiện Hoa

Chú nguyện buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, trụ trì tổ đình Kim Tiên; Đại đức Thích Minh Đăng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, trụ trì chùa Hoa Nghiêm; Thượng tọa Thích Minh Lợi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Đại diện Phật giáo khu vực 3, trụ trì chùa Quảng Giang; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong khu vực, cùng đông đảo đồng bào Phật tử các giới về tham dự.

Phật tử tham dự lễ

Trước khi bước vào khóa lễ chính thức, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh đã có thời pháp thoại ngắn, chia sẻ về ý nghĩa tâm linh và công đức kiến tạo kim thân nhị vị Bồ-tát, khuyến tấn hàng Phật tử tại gia học tập, noi theo đại nguyện từ bi cứu khổ của Đức Quán Thế Âm và đại lực kiên nhẫn, độ sinh nơi cảnh giới trầm luân của Đức Địa Tạng Vương trong nếp sống hằng ngày.

Sau đó, Đại đức Thích Quảng Thiện, trụ trì chùa Thiện Hoa cùng Ban Hộ trì Tam bảo thành kính tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài. Hòa thượng chứng minh đã cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng, bạch Phật, xưng tán Tam bảo và trì chú nguyện lực. Trong âm ba của tiếng kinh chú và niệm hồng danh Phật của chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử hiện diện, nghệ nhân đã chính thức rót mẻ đồng đầu tiên để đúc tôn tượng.

Rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Được biết, việc kiến tạo kim thân nhị vị Bồ-tát do Đại đức trụ trì chùa Thiện Hoa phát tâm khởi xướng xuất phát từ nguyện vọng tu học của Phật tử đạo tràng, nhằm từng bước kiện toàn cảnh quan phạm vũ thanh tịnh, tạo thêm thắng duyên chiêm bái, tu tập theo Chánh pháp cho đồng bào Phật tử tại địa phương.