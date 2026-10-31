Đắk Lắk: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến tại chùa Triều Tôn

Chư tôn giáo phẩm hộ niệm

Quang lâm hộ niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Hòa thượng Thích Châu Quang (Ủy viên Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Giác Tiến (Ủy viên Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Quảng Phát, Hòa thượng Thích Quảng Giải, Hòa thượng Thích Thông Hòa;

Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, chư tôn đức Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam, tông môn Triều Tôn; cùng chư Tăng Ni và Phật tử hộ niệm.

Đảnh lễ Tam bảo

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh thành kính niêm hương bạch Tổ, bạch Phật và cử hành nghi thức sái tịnh kim quan.

Chư tôn đức cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến từ phương trượng đến Giác linh đường nhập kim quan trong thanh âm niệm Phật trầm hùng của đại chúng.

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhập kim quan

Sau Lễ nhập kim quan chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cung tiến Giác linh an vị; môn đồ pháp quyến, thân quyến thọ tang Ân sư.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến sinh thời là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ), nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán Phú Yên, nguyên Chánh Đại diện huyện Đồng Xuân, Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ); viện chủ chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ), nguyên trụ trì chùa Từ Quang (xã Tuy An Bắc), tỉnh Đắk Lắk.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Triều Tôn

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 30-10-2026 (nhằm ngày 21-9-Bính Ngọ); trụ thế: 86 năm, 58 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22-9-Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk).

Lễ viếng từ 10 giờ ngày 31-10 đến hết 1-11-2026 (nhằm ngày 22 đến hết ngày 23-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Triều Tôn.

Một số hình ảnh lễ nhập kim quan:

Khóa lễ cung tiến Giác linh