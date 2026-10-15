Đắk Lắk lấy ý kiến góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các dự án luật được lấy ý kiến có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Khoẻ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến từ thực tiễn công tác, làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp 6 ý kiến đối với các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến những điểm mới và vấn đề đáng chú ý của các dự thảo luật; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện một số quy định của pháp luật hiện hành liên quan mà dự án luật chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể.

Các đại biểu cũng tập trung kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực tiễn của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại diện Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại hội thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt ghi nhận các đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, có chiều sâu và chất lượng. Nhiều nội dung còn chưa rõ đã được các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu, cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các dự án luật, nghị quyết. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị và pháp lý của từng dự án; đồng thời, đánh giá những tác động của chính sách khi triển khai trong thực tiễn.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đi sâu vào các quy định cụ thể, đề xuất những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế tại địa phương, góp phần hoàn thiện chất lượng các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Toàn cảnh hội thảo

Nhấn mạnh yêu cầu phối hợp trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt mong muốn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Đoàn ĐBQH tỉnh trong quá trình nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết. Qua đó, các ý kiến đóng góp cần bám sát yêu cầu thực tiễn, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi. Đây là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phản ánh đầy đủ tiếng nói từ thực tiễn địa phương đến Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các luật, nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả.