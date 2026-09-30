Đắk Lắk lập đoàn thanh tra liên ngành xử lý phản ánh trang trại heo gây ô nhiễm môi trường

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh cổng TTĐT)

Ngày 29/9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh, ở thôn Ea Sar 10, xã Ea Knốp, phản ánh tình trạng một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.

Công dân Lê Thị Vân Anh trình bày nội dung kiến nghị tại buổi tiếp công dân. (Ảnh cổng TTĐT)

Trình bày kiến nghị, công dân đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý vụ việc, đồng thời có giải pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

Sau khi nghe nội dung phản ánh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Ea Knốp đã trao đổi, trả lời các vấn đề thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đưa ra những phương án nhằm giải quyết các nội dung công dân kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chia sẻ với những kiến nghị, đề xuất của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu UBND xã Ea Knốp nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận của UBND tỉnh trước đó.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Ea Knốp thông tin tại buổi tiếp. (Ảnh cổng TTĐT)

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để tổ chức thanh tra toàn bộ cơ sở chăn nuôi mà công dân phản ánh.

Nội dung thanh tra tập trung rà soát toàn bộ quy trình liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, việc thực hiện các kết luận của tỉnh và những nội dung có liên quan đến hoạt động của cơ sở chăn nuôi.

Đoàn thanh tra cũng được yêu cầu làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong việc thực thi các nội dung của vụ việc. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm, phạm vi xử lý của từng đơn vị theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi tiếp công dân. (Ảnh cổng TTĐT)

Bên cạnh việc thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND xã Ea Knốp tổ chức đối thoại với người dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan được đề nghị tham dự, theo dõi buổi đối thoại nhằm bảo đảm việc giải quyết kiến nghị được thực hiện đúng quy định.

Việc tổ chức thanh tra liên ngành và đối thoại trực tiếp với người dân được xem là bước tiếp theo nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, đồng thời rà soát quá trình quản lý, hoạt động của cơ sở chăn nuôi và việc thực hiện các kết luận trước đó của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giải quyết vụ việc trên cơ sở quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.