Đắk Lắk: Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ kiểm tra đột xuất để tháo gỡ vướng mắc tại công trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: daklak.gov.vn

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính cho biết, đến ngày 24/9/2026, kết quả thực hiện của nhóm các Ban Quản lý dự án (QLDA) trọng điểm ghi nhận mức tăng chậm so với kế hoạch đăng ký với Bộ Tài chính, dẫn đến khối lượng vốn tồn đọng cần giải ngân gấp trong những ngày cuối tháng 9 là rất lớn.

Tính đến ngày 24/9, nhóm các chủ đầu tư trực thuộc vẫn còn nợ hơn 680,7 tỷ đồng so với cam kết với Bộ Tài chính (gồm 498,7 tỷ đồng vốn năm 2026 và 182 tỷ đồng vốn 2025 chuyển nguồn sang).

Cụ thể, tình hình giải ngân Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh lũy kế đến ngày 24/9 đã giải ngân đạt 1.898,5 tỷ đồng (trong đó giải ngân thêm thực tế tháng 9 đạt 216,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn 241,1 tỷ đồng chưa hoàn thành so với cam kết.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh lũy kế giải ngân đạt 780,7 tỷ đồng (tháng 9 mới giải ngân thêm được 13,1 tỷ đồng), số vốn còn phải tiếp tục giải ngân là 72,6 tỷ đồng. Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã giải ngân lũy kế 732,8 tỷ đồng (phát sinh thêm trong tháng 9 đạt 39,9 tỷ đồng), hiện còn tồn đọng 80,1 tỷ đồng cần giải ngân theo đăng ký.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh lũy kế đạt 677,5 tỷ đồng (trong tháng 9 chỉ mới giải ngân thêm khoảng 5,4 tỷ đồng), còn lại 69,6 tỷ đồng phải hoàn thành. Ban QLDA đầu tư xây dựng Tuy Hòa lũy kế đạt 588,8 tỷ đồng (tháng 9 giải ngân thêm 44,6 tỷ đồng), số vốn còn nợ đăng ký là 95,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân tại các địa phương cũng đang bị tồn đọng đáng kể trước mốc ngày 30/9. Điển hình như Ban QLDA Buôn Hồ còn phải chạy đua giải ngân 49 tỷ đồng, Ban QLDA Ea Kar còn gần 29 tỷ đồng, Ban QLDA Tuy An 24 tỷ đồng và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên gần 11 tỷ đồng để kịp hoàn thành kế hoạch đã đăng ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các Ban QLDA tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là trong những ngày cuối tháng 9. Tổng số vốn các đơn vị đăng ký giải ngân trong tháng 9 khoảng 1.110 tỷ đồng, song tiến độ giữa các đơn vị còn chênh lệch.

Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ rà soát thực chất năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các Ban QLDA, nhất là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50%; nghiên cứu phương án điều động, tăng cường cán bộ có năng lực, không để đơn vị yếu làm ảnh hưởng kết quả chung.

Đối với phần vốn còn thiếu so với chỉ tiêu đăng ký, Sở Tài chính chủ động cân đối, tham mưu giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Các Ban QLDA khu vực phía Đông cần tập trung tối đa nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến hết tháng 9 và đầu tháng 10, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi trước khi bước vào mùa mưa bão. Các đơn vị khu vực phía Tây cần chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy lợi thế về điều kiện thời tiết để bảo đảm tiến độ giải ngân những tháng cuối năm.

Nhấn mạnh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là “cuộc đua với thời gian và thời tiết”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trực tiếp truy trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ và tập trung làm việc xuyên ngày nghỉ để hoàn thành dứt điểm kế hoạch đề ra. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các BQLDA khu vực phía Đông dồn toàn lực thi công và giải ngân ngay trong tháng 9 và đầu tháng 10 trước khi bước vào cao điểm mưa bão.

Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra thực địa đột xuất vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại công trường. Đồng thời, giao Sở Tài chính bám sát Bộ Tài chính, cập nhật chuẩn xác và kịp thời số liệu giải ngân thực tế để phục vụ phiên họp Quý III của Chính phủ. Các đơn vị phải tiếp tục giải ngân ngay, không để công việc dồn vào những ngày cuối cùng./.