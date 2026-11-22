Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Chiều 22/11, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Kao tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình cộng đồng.

Về dự và chung vui với cán bộ, nhân dân địa phương có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Đỗ Khắc Hưởng, Ủy viên Ủy ban Giám sát và Dân nguyện Quốc hội.

Lãnh đạo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Ea Kao. Ảnh: Thanh Nga.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Niê Thuật, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và phường Ea Kao.

Đưa tinh thần đại đoàn kết vào từng việc làm cụ thể

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng khi cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về chung vui với cán bộ, nhân dân phường Ea Kao trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Nga.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ngày hội Đại đoàn kết không đơn thuần là hoạt động kỷ niệm mà phải thực sự trở thành ngày hội của lòng dân; là dịp để mỗi cộng đồng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ khó khăn, biểu dương những nhân tố tích cực, củng cố tình làng nghĩa xóm và tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.

Đánh giá về những kết quả của địa phương, đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân phường Ea Kao trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nổi bật là khối đại đoàn kết tiếp tục được củng cố; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng; công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết được quan tâm. Kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, hạ tầng giao thông, đô thị từng bước được cải thiện. Đặc biệt, sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng và đóng góp công sức của người dân đã góp phần tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển địa phương.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều cách làm thiết thực; các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy. Địa phương hiện có 18 bộ chiêng, 5 câu lạc bộ cồng chiêng; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Thanh Nga.

Từ những kết quả đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Ea Kao tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đổi mới hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở.

Đồng thời, địa phương cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và giữ vững quốc phòng, an ninh từ cơ sở.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân làm thước đo hoạt động. Bởi suy cho cùng, thước đo cao nhất của phát triển chính là cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Khi lòng dân đồng thuận, sức mạnh cộng đồng được nhân lên

Một trong những điểm nhấn tại Ngày hội là việc nhìn lại kết quả cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” do Đảng ủy phường Ea Kao phát động. Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cộng đồng, vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức, chung tay chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng địa phương.

Những phần việc ấy cho thấy sức mạnh đoàn kết không nằm ở những điều lớn lao, xa vời mà được vun đắp từ chính sự đồng lòng, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân đối với nơi mình sinh sống.

Cùng với đó, việc phân công kết nghĩa giữa các buôn, tổ dân phố với cơ quan, đơn vị trên địa bàn và ra mắt các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hộ nghèo đã mở thêm những nhịp cầu gắn kết, đưa nguồn lực xã hội đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Thanh Nga.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Trung ương trao quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đồng chí Bùi Quang Huy trao quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo phường cũng trao những phần quà thiết thực đến các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phường trao quà cho 11 người có uy tín trên địa bàn.

Đồng chí Y Giang Gry Niê knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 02 căn nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ phường Ea Kao. Ảnh: Thanh Nga.

Đáng chú ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một căn nhà cho hộ nghèo. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người còn khó khăn.

Không khí Ngày hội càng thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, những vòng xòe đoàn kết, tiếng cồng chiêng và điệu múa sạp. Trong không gian ấy, các thế hệ, các dân tộc cùng nắm tay, hòa chung nhịp bước, lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Đức Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ea Kao khẳng định, thành công của Ngày hội không chỉ nằm ở những phần quà hay giải thưởng mà quan trọng hơn là sự đồng thuận, sẻ chia, tinh thần tự nguyện hiến đất, hiến công vì lợi ích chung và sự gắn bó giữa các dân tộc, các thế hệ trên địa bàn.

Từ sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Trung ương đến những việc làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và người dân, Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Ea Kao đã tiếp tục khẳng định một điều: Nhân dân chính là chủ thể, là trung tâm và cũng là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã tham gia múa sạp với bà con Nhân dân. Clip: Thanh Nga.

Như thông điệp đồng chí Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm tại Ngày hội: “Đoàn kết là sức mạnh. Đồng thuận là nền tảng. Nhân dân là chủ thể. Phát triển và hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất”. Đó không chỉ là thông điệp của một ngày hội, mà còn là phương châm hành động để mỗi khu dân cư tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, xây dựng những miền quê, đô thị ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.