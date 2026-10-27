Đắk Lắk lắng nghe tiếng nói của phụ nữ vùng biên

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 với chủ đề "Lắng nghe phụ nữ - Đồng hành phát triển, xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn, hạnh phúc".

Với hơn 180 cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Lốp, Ia R'vê và khu vực lân cận, ngày 26/10 là một ngày đặc biệt khi chị em được tham gia hội nghị "Tháng nghe phụ nữ nói" do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Không khí hội trường UBND xã Ea Súp trở nên sôi nổi khi những cánh tay lần lượt giơ lên, những câu hỏi được đặt ra trực tiếp với đại diện lãnh đạo địa phương và các sở, ngành, với mong muốn tiếng nói của hội viên, phụ nữ được lắng nghe và những vấn đề đang đặt ra sớm có hướng giải quyết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 với chủ đề "Lắng nghe phụ nữ - Đồng hành phát triển, xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn, hạnh phúc"

Lắng nghe những trăn trở trong đời sống

Một trong những vấn đề được hội viên, phụ nữ quan tâm là không gian sinh hoạt cộng đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Khi nhà văn hóa, điểm sinh hoạt chung phải đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm dân cư hơn, hoạt động của các chi hội phụ nữ cũng gặp những khó khăn nhất định. Với chị em ở cơ sở, nơi sinh hoạt không chỉ phục vụ hội họp mà còn là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và kết nối hội viên.

Từ câu chuyện về nơi sinh hoạt, các ý kiến tiếp tục mở rộng sang những vấn đề thiết thực khác: làm thế nào để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình trạng khô hạn, phát triển nghề thổ cẩm gắn với du lịch và tạo việc làm ngay tại địa phương.

Với phụ nữ vùng biên, cơ hội việc làm tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt. Khi sinh kế chưa ổn định, nhiều lao động nữ phải đi làm ăn xa, kéo theo những khó khăn trong chăm sóc con cái và vun đắp gia đình. Vì vậy, mong muốn có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, mở rộng nghề truyền thống hay chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn gắn với nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài.

Hội viên phụ nữ chia sẻ ý kiến tại Hội nghị

Những kiến nghị về đất đai, nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, tiếp cận dịch vụ y tế và khám sàng lọc bệnh phụ khoa cũng cho thấy những nhu cầu thiết yếu của phụ nữ. Bên cạnh việc làm và thu nhập, chị em cần được bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một nhóm vấn đề khác được nêu tại hội nghị là chế độ phụ cấp đối với chi hội trưởng, chi hội phó sau sắp xếp bộ máy, cùng nhu cầu nâng cao kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Các ý kiến phản ánh cả những khó khăn trong hoạt động Hội ở cơ sở lẫn những thách thức mới mà phụ nữ phải đối mặt.

Đó là những kiến nghị cụ thể, bắt nguồn từ thực tế đời sống và hội viên, phụ nữ mong muốn được chuyển đến đúng cơ quan và có câu trả lời rõ ràng về hướng giải quyết.

Lắng nghe đi cùng trách nhiệm giải quyết

Chủ trì Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ vẫn còn nhiều khó khăn cần được chia sẻ và tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái chia sẻ thêm: Hoạt động đối thoại "Tháng nghe phụ nữ nói" năm 2026 được triển khai nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đây không chỉ là dịp để tổ chức Hội gần gũi hội viên hơn, mà còn là cầu nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở, từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách sát thực tế hơn.

Hội nghị là cầu nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở

Lắng nghe ý kiến của hội viên, phụ nữ, đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Với các kiến nghị cần thêm thời gian xem xét hoặc vượt thẩm quyền tại hội nghị, Ban Tổ chức ghi nhận, phân loại để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các cấp Hội phụ nữ tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các kiến nghị với tinh thần không dừng lại ở việc lắng nghe mà phải hướng tới mục tiêu cốt lõi là thấu hiểu, đồng hành và hành động, mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng đối thoại, tăng cơ hội để phụ nữ lên tiếng

Sau hội nghị tại xã Ea Súp, chuỗi hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói" của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai tại các địa phương.

Cụ thể, vào ngày 27/10/2026, tại xã Krông Ana diễn ra Diễn đàn "Lắng nghe Phụ nữ nói" với chủ đề "Phụ nữ nói - Hội lắng nghe - Cùng nhau hành động", với sự tham gia của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã Krông Ana cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ xã Krông Ana và các đơn vị lân cận như Dur Kmăl, Ea Na.

Ngay sau đó, vào ngày 28/10/2026, Hội nghị đối thoại sẽ tiếp tục được tổ chức tại xã Xuân Lãnh với chủ đề "Lắng nghe phụ nữ - Đồng hành phát triển, xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn, hạnh phúc", là dịp để hội viên phụ nữ các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ và Đồng Xuân trực tiếp giãi bày tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chuỗi các sự kiện này hứa hẹn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đồng hành cùng phụ nữ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.