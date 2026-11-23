Chiều 22.11, tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc năm 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với sự tham dự ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo Nhân dân.

Các đại biểu Đảng, Nhà nước tham dự Ngày hội

Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng thời là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026), nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Phường Ea Kao hiện có diện tích hơn 61km², dân số hơn 57.000 người với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4%. Sự đa dạng về thành phần dân tộc đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, với những phong tục, tập quán, lễ hội và giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ủy viên BCT, Trưởng ban chính sách, chiến lược TƯ Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Tại ngày hội, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được tôn vinh, trở thành sợi dây kết nối các cộng đồng dân cư. Không khí giao lưu, những điệu múa xoang, nhảy sạp và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên không gian gặp gỡ đậm tình đoàn kết.

Qua đó, mỗi người dân thêm ý thức về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời vun đắp tình cảm gắn bó giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Cùng với gìn giữ bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh và chăm lo đời sống Nhân dân.

Năm 2026, với tinh thần “Đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ea Kao đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, đạt những kết quả tích cực.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Tính đến hết tháng 10.2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 132% kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái có bước phát triển, thu hút hơn 20.400 lượt khách lưu trú.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,93%. Những mô hình như “Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính”, “Chứng thực chữ ký tận nơi”, diễn đàn “Lắng nghe nhân dân” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Toàn phường có 33 hộ tự nguyện hiến hơn 4.000m² đất cùng tường rào để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, góp phần hình thành những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đông đảo người dân, du khách và các em học sinh tham dự Ngày hội

Trong lĩnh vực văn hóa, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, buôn văn hóa được duy trì và phát huy. Việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước thực hiện theo nếp sống văn minh.

Đặc biệt, địa phương chú trọng phát triển các buôn du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xem đây là một trong những nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược TƯ Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân phường Ea Kao đạt được, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, là sinh hoạt chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Năm nay, ngày hội càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đối với Tây Nguyên, nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, việc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc không chỉ là yêu cầu chính trị - xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển bền vững toàn vùng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Ea Kao tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, phục vụ Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân, đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở.

Đặc biệt, cần quan tâm phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nghệ nhân và những cá nhân tiêu biểu trong gìn giữ văn hóa, củng cố đoàn kết cộng đồng.

Cùng với đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Tây Nguyên, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng bày tỏ mong muốn tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và sự gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn phường Ea Kao sẽ luôn bền chặt, trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và tương lai phát triển của quê hương.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương đã trao quà cho Đảng bộ, chính quyền phường Ea Kao và 50 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy. Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương cũng trao nhiều phần quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại chương trình, phường Ea Kao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”; ra mắt các đơn vị nhận đỡ đầu, đồng hành hỗ trợ hộ nghèo và triển khai hoạt động kết nghĩa giữa các buôn với cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ngày hội khép lại trong không khí đầm ấm với những điệu nhảy sạp, múa xoang rộn ràng và Bữa cơm Đại đoàn kết. Không chỉ tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, những hoạt động này còn góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong bồi đắp tình đoàn kết, tạo động lực để các dân tộc cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh.