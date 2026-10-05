Đắk Lắk lan tỏa sắc màu văn hóa Việt tại Chungbuk (Hàn Quốc)

Đoàn công tác của Sở VHTTDL Đắk Lắk tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật Chungbuk (Hàn Quốc)

Từ 30.9 - 6.10, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật Chungbuk - Đắk Lắk tại tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc).

Hoạt động là dịp để hai địa phương giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu (giữa), Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, làm Trưởng đoàn giao lưu với tỉnh Chungbuk

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chương trình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn Nghệ thuật Chungbuk, với các hoạt động trọng tâm gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và trao đổi chuyên môn.

Chương trình mang chủ đề "Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây" góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến công chúng Hàn Quốc

Mang chủ đề “Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây”, chương trình diễn ra từ ngày 1 - 4.10 tại tỉnh Chungbuk và một số địa điểm lân cận.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, góp phần giới thiệu những sắc màu văn hóa Việt Nam đến công chúng Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Đắk Lắk giới thiệu 70 tác phẩm, gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật.

Các tiết mục văn hóa, nghệ thuật của Đắk Lắk góp phần quảng bá sắc màu văn hóa, vẻ đẹp vùng đất và con người địa phương đến công chúng Hàn Quốc

Qua hình ảnh về phong cảnh, đời sống và con người, không gian triển lãm mang đến góc nhìn trực quan về vùng đất Đắk Lắk, đồng thời tạo điều kiện để công chúng Chungbuk tiếp cận những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đáp lại, phía Chungbuk trưng bày 70 tác phẩm thuộc các loại hình mỹ thuật, mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt.

Sự hiện diện song song của hai không gian nghệ thuật tạo nên sự giao thoa, đối thoại giữa những phương thức biểu đạt văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, triển lãm, đại diện hai địa phương đã gặp gỡ, trao đổi về hoạt động văn hóa, nghệ thuật và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng các chương trình giao lưu trong những năm tiếp theo.

Đoàn Đắk Lắk cũng có dịp tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc tại một số địa điểm theo chương trình do phía Chungbuk hướng dẫn. Hoạt động giao lưu theo hướng hai chiều góp phần tăng cường sự hiểu biết, tạo thêm những kết nối văn hóa giữa nhân dân hai địa phương.

Thông qua các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi chuyên môn, Đắk Lắk không chỉ giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người mà còn góp phần mở rộng không gian hợp tác văn hóa với Chungbuk, qua đó vun đắp mối quan hệ giao lưu, gắn kết Việt Nam - Hàn Quốc.