Không gian sân khấu chương trình được tổ chức trang trọng.

Hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đến không gian biểu diễn giàu bản sắc. Thông qua âm nhạc, vũ điệu, trang phục truyền thống và những tiết mục mang đậm hơi thở đời sống cộng đồng, các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc được tái hiện sinh động.

Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện sự phong phú trong đời sống tinh thần mà còn góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không khí sôi nổi, những màn trình diễn giàu cảm xúc đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện sự giao thoa, gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đặc biệt, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, đội văn nghệ quần chúng và người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch bền vững

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 18/11 đến 24/11, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, các không gian giới thiệu văn hóa truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Nghệ nhân trình diễn các tiết mục văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Trong đó, nghề dệt thổ cẩm, các sản phẩm thủ công truyền thống và văn hóa ẩm thực là những nét đặc sắc có khả năng kết nối với hoạt động du lịch. Đây không chỉ là những giá trị văn hóa cần được bảo tồn mà còn là nguồn lực để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đối với Đắk Lắk, địa phương có lợi thế về không gian văn hóa đa dạng, cảnh quan thiên nhiên và nền nông nghiệp đặc trưng, việc kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực.

Những trải nghiệm gắn với đời sống buôn làng, nghề truyền thống, ẩm thực bản địa và sản phẩm OCOP có thể góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch đặc sắc. Qua đó, người dân không chỉ tham gia bảo tồn di sản mà còn trở thành chủ thể trực tiếp hưởng lợi từ các hoạt động phát triển kinh tế địa phương.

Trải nghiệm văn hóa buôn làng, nghề truyền thống và quảng bá sản phẩm OCOP.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai

Không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc còn gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, sẻ chia và gắn bó giữa các cộng đồng dân cư. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh nội sinh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm, hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, đa dạng văn hóa, thân thiện với du khách tiếp tục được quảng bá rộng rãi.

Đặc biệt, việc đưa văn hóa truyền thống trở thành một phần trong các sản phẩm du lịch và kinh tế cộng đồng sẽ góp phần tạo thêm động lực phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối trách nhiệm gìn giữ di sản.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vì thế không chỉ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tạo nền tảng để các giá trị truyền thống tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.