Đắk Lắk: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và hơn 400 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: CTV)

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và những đóng góp của tuổi trẻ Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Phát huy truyền thống yêu nước, các thế hệ thanh niên trong tỉnh luôn xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội và xây dựng quê hương.

Các đại biểu dự lễ mít tinh. (Ảnh: CTV)

Năm 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực thông qua Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gồm 7 chặng. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số; triển khai các chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Nghĩa tình biên cương”. Đồng thời, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, thành lập các đội hình công nghệ số cộng đồng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân…

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; tạo môi trường để hội viên rèn luyện, phát huy năng lực, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến. Mỗi hội viên, thanh niên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng; mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất; đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách, chương trình phát triển thanh niên, tạo điều kiện để tuổi trẻ đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các cán bộ hội tiêu biểu được tuyên dương. (Ảnh: CTV)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byăh, mỗi hội viên, thanh niên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động sản xuất; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Các gương "Thanh niên sống đẹp" được tuyên dương. (Ảnh: CTV)

Thay mặt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giương cao ngọn cờ cống hiến, phát huy khẩu hiệu hành động thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước, đoàn kết, tiên phong, bản sắc, phát triển.

Tuyên dương cán bộ hội tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: CTV)

Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tuyên dương 7 cán bộ hội tiêu biểu và 29 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Đắk Lắk năm 2026.