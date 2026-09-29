Đắk Lắk: Kịp thời xử lý tảng đá lớn lăn xuống mặt đường quốc lộ 27

Tảng đá lớn, rơi xuống soán phần nửa mặt đường quốc lộ 27.

Theo đó, do thời tiết mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, vào khoảng 23 giờ ngày 27/9 (tại Km36+050 (Trái) tuyến Quốc lộ 27), một tảng đá có kích thước khoảng (2,5 x 2,5 x 2)m lăn từ mái taluy dương bên trái xuống đường, lấn chiếm hết 1/2 mặt đường. Ngay khi xảy ra sự cố, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, đơn vị quản lý đường đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời cử người trực gác, lắp đặt biển cảnh báo, đèn báo hiệu ban đêm, chóp nón phản quang, rào chắn,... để người dân và các phương tiện lưu thông qua vị trí trên có khả năng nhận biết từ sớm, từ xa nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Sau khi nắm thông tin Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đặt biển cảnh báo, rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Sáng 28/9, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã chỉ đạo bố trí nhân lực, máy móc đục, cẩu tảng đá, vận chuyển đi và vệ sinh, hoàn trả mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt qua vị trí nêu trên.

Đến trưa ngày 28/9, tảng đá lớn đã được xử lý, việc lưu thông của các phương tiện diễn ra bình thường, an toàn trở lại.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, việc xử lý hoàn tất, các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 27 được bảo đảm thông suốt, an toàn.