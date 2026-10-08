Đắk Lắk: Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng bán đồ thể thao

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào lúc 20 giờ 55 phút ngày 7/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo xảy ra cháy tại số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 phối hợp Đội Công tác chữa cháy xuất 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. (Ảnh: CTV)

Đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực chung quanh. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tổ chức thoát khói, xử lý các điểm cháy còn lại và làm mát hiện trường, bảo đảm đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; một số quần áo, đồ dùng và vật dụng sinh hoạt trong nhà bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã góp phần khống chế nhanh đám cháy, hạn chế thiệt hại và đặc biệt không để cháy lan vào khu vực dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình lân cận.