Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều công trình nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban tự quản các thôn, buôn, xã quản lý đang hoạt động hiệu quả, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho hàng nghìn hộ dân; song bên cạnh đó, có nhiều công trình đã bị xuống cấp, hệ thống lọc hư hỏng, không còn tác dụng; có địa phương không có đội ngũ kỹ thuật thực hiện kiểm tra, sửa chữa, bảo trì hệ thống, gây ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp và bảo đảm chất lượng nguồn nước.

Đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình cấp nước khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Các thôn, buôn khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, một bộ phận người dân sinh sống cách xa khu dân cư tập trung, nên nhu cầu bảo đảm nguồn nước, hỗ trợ phương tiện chứa nước sinh hoạt rất cấp thiết. Có nơi, người dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan, nước nhiễm vôi để sinh hoạt và mua nước đóng chai, đóng bình để nấu ăn.

Trước thực tế đó, các địa phương đã triển khai rà soát, hỗ trợ, cung cấp hàng nghìn bồn chứa nước cho các hộ dân. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc cấp phát bồn chứa mới chỉ giải quyết được khâu tích trữ, chứ chưa xử lý căn cơ bài toán nguồn nước đầu vào, cũng như hệ thống cấp nước tập trung đạt quy chuẩn.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực đầu tư thi công mở rộng đường ống, nâng công suất máy cấp nước sạch tại một số khu vực, song do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu nước sạch của nhân dân.

Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống lọc của một số công trình cấp nước đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Đoàn công tác kiểm tra chất lượng nguồn nước tại một số hộ dân trên địa bàn xã Ea Bung.

Đoàn công tác làm việc với UBND xã Ea Bung về kết quả thực hiện Chương trình cấp nước sạch nông thôn.

Làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo các xã đã nêu ra nhiều khó khăn, bất cập, đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần của người dân.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc cung cấp, bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đề nghị các địa phương thường xuyên quan tâm đầu tư, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy công năng, hiệu quả các hệ thống, công trình cấp nước hiện có; mời gọi, kết nối, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về địa phương đầu tư công trình cấp nước.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các địa phương để tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình cấp nước sạch nông thôn trong thời gian tới.