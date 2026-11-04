Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng nhà ở cho gia đình quân nhân

Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất bố trí 2 khu đất có tổng diện tích 2,84ha tại phường Ea Kao và phường Phú Yên để đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên hệ với các cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Đại tá Nguyễn Duy Tráng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, khu đất ở phường Phú Yên hiện đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 12-2026, với quy mô khoảng 9 tầng, 550 căn hộ.

Còn khu đất ở phường Ea Kao là đất nông nghiệp, trồng cây, hoa màu, do Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk quản lý, đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục bàn giao, để xây dừng công trình có quy mô khoảng 9 tầng, 310 căn hộ, dự kiến sẽ triển khai trong quý I năm 2027.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Duy Tráng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền phường Ea Kao, Phú Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, đầu việc. Để 2 dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần bảo đảm nhu cầu về nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội, Đại tá Nguyễn Duy Tráng đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, cùng Bộ CHQS tỉnh từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, quy trình, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan.