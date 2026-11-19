Ngày 19/11, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần 3 và công tác chuẩn bị thông tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đoàn tập trung kiểm tra vị trí sạt trượt tại Km70+535–Km70+700 và điều kiện khớp nối giữa các dự án thành phần.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái (thứ 2 bìa phải sang) kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần 3 và công tác chuẩn bị thông tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Ngọc Hùng.

Tại buổi kiểm tra, ông Trương Công Thái ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) cùng nỗ lực của các nhà thầu. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương xử lý điểm sạt trượt, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12; sau đó khôi phục hiện trạng, rà soát, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục còn lại.

Ông Trương Công Thái cũng yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện, tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), bảo đảm đồng bộ để đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch.

Tại công trường hầm Phượng Hoàng do nhà thầu Đèo Cả thi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân, kỹ sư và các lực lượng đang làm việc, mong muốn họ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Ngọc Hùng.

Báo cáo với đoàn, ông Đặng Thọ Dần, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Dự án thành phần 3 đạt 99,07% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Phần việc còn lại chủ yếu là xử lý điểm sạt trượt tại Km70+535–Km70+700 và hoàn thiện hệ thống ITS".

Tại vị trí sạt trượt, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát của Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông Hà Nội, Trưởng tư vấn giám sát toàn Dự án thành phần 3 cho biết: "Nhà thầu Sơn Hải dự kiến cần khoảng hai tháng để xử lý khối sạt trượt, với khối lượng đào hơn 300.000m³. Theo tiến độ nhà thầu, công việc cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12. Sau đó, các đơn vị sẽ khôi phục hiện trạng, hoàn thiện mặt đường tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông, trong đó có ITS, để đưa tuyến đường vào khai thác trước Tết Nguyên đán".

Ông Phạm Văn Trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt (bìa phải) cho biết khối lượng công việc còn lại theo hợp đồng của Dự án thành phần 2 khoảng 15%.

Tại cửa hầm Phượng Hoàng (Dự án thành phần 2), ông Phạm Văn Trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết: "Khối lượng công việc còn lại theo hợp đồng của Dự án thành phần 2 khoảng 15%, chủ yếu là thảm lớp mặt trên cùng. Hạng mục đường găng hiện nay là ống hầm phải tuyến; ống hầm trái đã hoàn thành lớp vỏ, còn ống hầm phải còn khoảng 700–800m chưa hoàn thiện.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành lớp vỏ ống hầm phải vào khoảng ngày 15/12, thông tuyến toàn bộ vào ngày 31/12; sau đó tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để đưa công trình vào khai thác dịp 30/4. Vật liệu đá đã được tập kết từ các mỏ ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số mỏ đặc thù.

Đối với hệ thống ITS, dự án đang lựa chọn nhà thầu. Theo phương án thống nhất giữa ba dự án thành phần, Trung tâm điều hành đặt tại Dự án thành phần 1, làm đầu mối kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam; Dự án thành phần 2 và 3 sẽ kết nối, tích hợp về trung tâm này".

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã thi công đạt hơn 99% khối lượng. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 48,093km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thực hiện 4.235,61/4.276,67 tỷ đồng giá trị xây lắp đạt hơn 99%. Toàn tuyến đã hoàn thành các lớp nền, móng, mặt đường bê tông nhựa; 5 nút giao, 29 cầu, 21 hầm chui dân sinh và 165 cống cũng đã thi công xong. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, đi qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 33km và tỉnh Đắk Lắk gần 85km, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1, với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng; Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2, với nguồn vốn hơn 9.800 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3, với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Trước đó, khoảng 20km tuyến cao tốc đã được thông xe, đưa vào khai thác từ cuối tháng 5/2025. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và toàn bộ dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.