Đắk Lắk kích hoạt kịch bản ứng phó khẩn cấp với nguy cơ hạn hán diện rộng

Nông dân đội 12, HTX 714, Ea Pal (Đắk Lắk) thu hoạch lúa ST 25 vụ đông xuân 2025 - 2026. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Theo dự báo, hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa tháng 6/2026, cường độ rất mạnh trong tháng 10 và 12/2026, duy trì sang tháng 1 và 3/2027 và có thể kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Thời điểm bắt đầu nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn diện rộng trên địa bàn tỉnh bắt đầu khoảng tháng 11/2026 và kéo dài đến khoảng tháng 5/2027. Đặc biệt, vụ Đông Xuân 2026-2027, nguy cơ thiếu nước tưới cho 1.000-2.500 ha cây hằng năm và 68.000-100.000 ha cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

Ngoài ra, nguy cơ cạn kiệt tầng nước ngầm, giếng đào, giếng khoan gây thiếu nước nghiêm trọng tại các hộ chưa có cấp nước tập trung, vùng cao, vùng ven biển. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, hiện nay toàn tỉnh đã có 15 xã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ với 2.131 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trước nguy cơ hạn hán có thể gây thiệt hại nặng về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề ra 3 kịch bản thiên tai để chủ động các phương án ứng phó. Trong đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; xác định phòng, chống hạn hán, thiếu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất của cả hệ thống chính trị trong những tuần tới và các tháng mùa khô năm 2026 - 2027.

Các đơn vị phải chủ động phòng ngừa, điều hành linh hoạt, khoa học, hạn chế thấp nhất thiệt hại; trong mọi tình huống phải ưu tiên cao nhất cho nước sinh hoạt của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó hạn hán phải được triển khai từ đầu mùa khô (tháng 11/2026). Mọi phương án, nguồn lực được các ngành, địa phương chuẩn bị theo 3 kịch bản gồm: kịch bản 1 là cơ bản đáp ứng nguồn nước (rủi ro thấp); kịch bản 2 là thiếu nước (rủi ro trung bình); kịch bản 3 là thiếu nước nghiêm trọng (rủi ro lớn trở lên). Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ người là cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, trong đó người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền quyết định.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tùy thuộc vào các tình huống, kịch bản thiên tai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng ngay biện pháp của kịch bản cao hơn khi trên địa bàn khi xuất hiện thiếu nước sinh hoạt hoặc cháy rừng có nguy cơ lan rộng.

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong ứng phó với tình hình hạn hán, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xuyên suốt từ cấp tỉnh đến tận cấp xã; phân công cán bộ thường trực theo dõi tình hình hạn hán để kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động cấp nước; ban hành “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống hạn, sử dụng nước tiết kiệm” cho nông dân bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm.

Cùng đó, Sở tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục sửa chữa cấp thiết và phương án kinh phí hỗ trợ; triển khai thi công sửa chữa các công trình cấp thiết, tuyệt đối không chờ tổng hợp đầy đủ số liệu toàn tỉnh mới triển khai; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các chủ rừng xây dựng/cập nhật và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi chặt chẽ cấp dự báo cháy rừng, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa, kịp thời phát hiện và dập tắt các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Theo thống kê, những năm gần đây, hạn hán đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như: năm 2021 thiệt hại 16.763 ha cây trồng; năm 2024 thiệt hại 27.284 ha cây trồng. Ngoài ra, tình trạng cháy rừng xảy ra và gây thiệt hại như: năm 2019 hơn 1.268 ha; năm 2020 hơn 46 ha; năm 2021 trên 101 ha; năm 2023 hơn 115 ha; năm 2024 hơn 29 ha.