Ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, về việc chủ động, khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh minh họa

Theo dự báo, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ trên 600mm. Sông Ba có thể lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Đáng lo ngại, đất đã ngấm nhiều nước, nhiều hồ chứa lớn như Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Phú Xuân đang ở mực nước cao, dung tích phòng lũ còn hạn chế.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa; chủ động điều tiết, bảo đảm dung tích phòng lũ, không xả đột biến, không đánh đổi an toàn công trình, an toàn hạ du để tích nước phát điện, trữ nước.

Các chủ hồ phải cảnh báo sớm trước khi xả lũ, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin vận hành với chính quyền địa phương.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ huy, ứng trực tại địa bàn trọng điểm; sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết.

Các địa phương ven biển hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, không cho ra khơi khi gió mạnh, sóng cao; yêu cầu người trên lồng bè, chòi canh lên bờ trước khi trời tối.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ hồ chứa trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo tình hình trước 16 giờ hằng ngày.

Đặc biệt, đơn vị, cá nhân lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.