Đắk Lắk: Khởi tố vụ mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân, sử dụng tiền thu lợi để đánh bạc trên mạng.

Hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA).

Theo đó, Cơ quan điều tra khởi tố đối với Nguyễn Hưng Trung Phương về các tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Đánh bạc", quy định tại Điều 288 và Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Đánh bạc", quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, triệu tập hai anh em ruột gồm: Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương.

Kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động và một bộ máy tính để bàn. Qua trích xuất, cơ quan Công an phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan và doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu này thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Dữ liệu chứa nhiều trường thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính.

Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên mạng. Qua xác minh, cơ quan Công an phát hiện hàng nghìn lượt cược, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các nền tảng không cần thiết; cảnh giác khi truy cập đường link, mã QR hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài chính cho người khác.

Khi phát hiện thông tin cá nhân có dấu hiệu bị thu thập, sử dụng trái phép hoặc nhận được yêu cầu đáng ngờ liên quan đến tài khoản, dữ liệu cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.