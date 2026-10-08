Đắk Lắk: Khởi tố người giao xe máy cho nữ sinh chưa đủ điều kiện điều khiển

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Quấn (SN 1991, trú tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với người bố về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, liên quan vụ tai nạn làm hai nữ sinh thương vong.

Bị can Tuấn là bố của nữ sinh Võ Huỳnh Trà M (học lớp 9B, điểm trường Phú Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), trong vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong và một người khác bị thương, xảy ra vào trưa ngày 10/9.

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 10/9, sau giờ tan học, hai em Võ Huỳnh Trà M và Huỳnh Thị Kim O (cùng sinh năm 2012, học lớp 9B, điểm trường Phú Mỹ) đi xe máy trên đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Mỹ để về nhà.

Khi cách trường khoảng 500m, hai nữ sinh gặp tai nạn. Vụ việc khiến em M tử vong tại chỗ, em O bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo chủ sở hữu, người quản lý phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đặc biệt là người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các gia đình cần quản lý chặt phương tiện, thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý lấy xe hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.