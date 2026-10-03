Đắk Lắk: Khởi tố 4 người trong một gia đình vì buôn bán thuốc lá lậu

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cửa hàng và kho của gia đình ông Trần Công Đức tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, tương đương 8.760 bao. Các đối tượng khai nhận đã mua thuốc lá từ nhiều nguồn khác nhau, đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên đã nhiều lần bán thuốc lá nhập lậu cho gia đình ông Đức.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các bị can trong gia đình gồm: Trần Công Đức (65 tuổi); vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi); con gái là Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi) và con dâu là Phạm Thị Na (36 tuổi), cùng trú tại xã Krông Pắk.Hai bị can còn lại là Đinh Ngọc Cường (32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh).