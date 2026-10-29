Đắk Lắk: Khởi tố 13 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên phố

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 13 đối tượng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, nhóm này có 2 sinh viên, 1 học sinh THPT và 7 người dưới 18 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là người cầm đầu nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7.6, khi điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, Hiếu bất ngờ bị một nhóm người lạ chiếu đèn pin vào mặt và dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức vì bị tấn công, Hiếu gọi điện lôi kéo, tập hợp khoảng 30 đối tượng, chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rựa, vỏ chai bia rồi quay lại khu vực xảy ra sự việc để tìm nhóm người đã tấn công mình.

Tuy nhiên, khi không tìm thấy nhóm người nói trên, Hiếu cùng đồng bọn di chuyển sang đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với một nhóm thanh niên khác đang ngồi nhậu bên lề đường.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành cuộc hỗn chiến. Các đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau dọc tuyến phố, gây náo loạn khu vực, khiến người dân xung quanh hoảng sợ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ hành vi của các đối tượng, củng cố hồ sơ và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tính chất đáng lo ngại của tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Đặc biệt, việc nhiều người chưa đủ 18 tuổi liên quan đến vụ án đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho giới trẻ, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.