Đắk Lắk khơi thông nguồn lực từ những dự án tồn đọng

Gỡ từng điểm nghẽn

Các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 và 2022 nhưng kéo dài do vướng tuyến đường dân sinh nối Quốc lộ 14 với khu dân cư, vườn rẫy phía sau cụm công nghiệp. Qua rà soát, các sở, ngành và địa phương đã làm rõ từng nội dung. Người dân thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị sớm đầu tư tuyến đường theo quy hoạch.

Theo ông Phạm Hồng Tuyến, đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, sự phối hợp giữa các bên giúp tháo gỡ từng bước vướng mắc về đất đai. Xã Ea Drăng đã có quyết định cho thuê đất, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục. Ba dự án đang chuẩn bị các điều kiện khởi công, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2027.

Tương tự, tại phường Đông Hòa, dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh đang được tháo gỡ sau thời gian dài đình trệ. Dự án triển khai từ năm 2019, nhưng vướng đất đai, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Sau khi được đưa vào diện rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý từng nội dung, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của các bên. Qua đó, dự án đã có cơ sở để triển khai trở lại.

Từ những dự án cụ thể có thể thấy, tháo gỡ điểm nghẽn cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Khi vướng mắc được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ, nguồn lực có điều kiện quay trở lại nền kinh tế.

Rõ người, rõ việc, xử lý đến cùng

Theo Sở Tài chính, toàn tỉnh Đắk Lắk có 396 công trình, dự án được rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, 258 dự án đã được xử lý, đạt 65,2%, vượt mục tiêu quý III/2026; còn 138 dự án tiếp tục được xử lý. Trong đó, nhóm dự án đầu tư công, ODA và PPP đã xử lý 193/200 dự án, đạt 96,5%; nhóm dự án ngoài ngân sách xử lý 65/196 dự án, đạt 33,2%.

Trong số các dự án đã xử lý, có 27 dự án hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, 223 dự án tiếp tục triển khai và 8 dự án chấm dứt hoạt động, tạo cơ sở khai thác khoảng 91ha đất. Tổng vốn thực hiện, giải ngân ước khoảng 2.600 tỷ đồng đến hết tháng 9 và 5.700 tỷ đồng đến cuối năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Cao Đình Huy cho biết, các dự án được phân loại theo nội dung và thẩm quyền. Những dự án phức tạp được xây dựng phương án xử lý riêng, phân công rõ cơ quan chủ trì và nhiệm vụ cụ thể; những trường hợp đủ điều kiện được hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt theo quy định.

Hiện tại địa phương, trong 138 dự án đang được xử lý, có 10 dự án cần Trung ương hướng dẫn, 7 dự án đang rà soát điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù và 121 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đất đai, lâm nghiệp, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, thủ tục chuyên ngành và năng lực nhà đầu tư.

Trước yêu cầu hoàn thành xử lý trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu quá trình rà soát phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, không để dự án tiếp tục đình trệ do đùn đẩy, né tránh hoặc phối hợp thiếu hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) cùng các ngành chức năng trực tiếp xuống thực địa kiểm tra những dự án để chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn

“Đối với các dự án còn vướng mắc về pháp lý, tài chính, đầu tư, các cơ quan liên quan phải chủ động rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý. Việc tháo gỡ phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phấn đấu xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Huy nhấn mạnh.

Theo đó, các dự án được phân loại theo từng cấp độ, từ vướng mắc hành chính có thể giải quyết ngay, vướng mắc liên ngành trong tỉnh đến những nội dung vượt thẩm quyền cần xin ý kiến Trung ương. Với dự án có dấu hiệu vi phạm, việc tháo gỡ phải đi cùng xác định trách nhiệm, không hợp thức hóa sai phạm và không để xảy ra hành vi trục lợi.

Đưa nguồn lực trở lại nền kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, việc xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc là chủ trương lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông và huy động nguồn lực cho phát triển. Đây là nguồn lực đã có nhưng đang bị “đóng băng”, do đó cần phải tập trung xử lý, đưa các dự án vào khai thác hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng.

Ông cũng yêu cầu hoàn thành việc xử lý toàn bộ dự án trong năm 2026, phân loại đầy đủ tình trạng pháp lý, nguyên nhân, cơ quan chủ trì và trách nhiệm cụ thể theo tinh thần “6 rõ”; bảo đảm đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm và không để dự án kéo dài do tâm lý sợ trách nhiệm.

Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND tỉnh phải kịp thời xin ý kiến Trung ương. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc hệ thống 751, các dự án PPP và những dự án đang thanh tra, kiểm toán.

Với những dự án đã được tháo gỡ, yêu cầu đặt ra là không dừng ở việc hoàn tất thủ tục mà phải tiếp tục đôn đốc triển khai, sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và phát triển hạ tầng. Những nhà thầu không đáp ứng năng lực, chậm trễ kéo dài cần được xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Từ những dự án cụ thể tại Ea Drăng, Đông Hòa đến hàng trăm dự án đang được rà soát trên toàn tỉnh