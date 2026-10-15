Đắk Lắk khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tiến độ các dự án ngoài ngân sách

Tỉnh Đắk Lắk duy trì Chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ 2 lần/tháng để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước yêu cầu huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách.

Cùng với việc tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện cam kết, tỉnh ban hành quy trình giải quyết thủ tục đầu tư theo hướng rõ trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Rà soát dự án, thúc đẩy thực hiện cam kết đầu tư

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi kết quả thu hút đầu tư sau Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh tháng 6/2026 chưa có chuyển biến rõ nét, số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư còn ít.

Tại hội nghị, tỉnh đã công bố 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác với 103 nhà đầu tư để triển khai 147 dự án. Đây là nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng không gian phát triển, thu hút vốn xã hội và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương trong thời gian tới.

Để đưa các cam kết đầu tư vào thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ban, ngành là đầu mối theo dõi, thực hiện chủ trương đầu tư, bản ghi nhớ và chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình triển khai.

Các đơn vị phải làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nội dung và đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với nhà đầu tư, thúc đẩy tiến độ những dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư đối với các dự án đã ký biên bản ghi nhớ tại hội nghị.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là phân loại cụ thể các dự án theo khả năng triển khai, tiến độ có thể hoàn thành và mức độ đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, địa phương xác định những dự án có thể tạo động lực tăng trưởng trong quý 4/2026, đồng thời dự kiến các dự án có khả năng khởi công, hoàn thành trong quý 1/2027 và quý 2/2027.

Việc phân loại theo tiến độ và khả năng thực hiện được kỳ vọng giúp tỉnh chủ động hơn trong công tác điều hành, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đối với các dự án có tính khả thi, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và hạn chế tình trạng chậm triển khai sau khi công bố hoặc ký kết các cam kết đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính làm cơ quan tổng hợp, tham mưu phương án thúc đẩy thực hiện các dự án đã ký chủ trương đầu tư, đồng thời tham mưu cấp chủ trương đầu tư cho các dự án thu hút.

Sở cũng có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, tiến độ triển khai các dự án đã trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hoàn thành trước ngày 20/10.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam, xã Dliê Ya. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ các dự án đã được trao chủ trương đầu tư, hướng dẫn và xử lý những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền và quy định. Việc tăng cường theo dõi, giám sát được đặt ra nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đầu mối, bảo đảm những cam kết đầu tư được triển khai thực chất.

Cải cách thủ tục, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Song song với việc rà soát tiến độ từng dự án, tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư.

Ngày 14/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn. Văn bản nhằm hệ thống hóa trình tự thực hiện, xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, tăng cường trách nhiệm trong quá trình xử lý công việc, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết tỉnh xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá. Vì vậy, địa phương đang tập trung đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cắt giảm mạnh thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tỉnh Đắk Lắk áp dụng cơ chế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư, đây là đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Cùng với cải cách quy trình, tỉnh cam kết chủ động tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai dự án.

Tỉnh cũng duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất và hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Trong quá trình triển khai dự án, Đắk Lắk cam kết bảo đảm tính ổn định, minh bạch, nhất quán của môi trường đầu tư, bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Huy động nguồn vốn, tạo động lực tăng trưởng

Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 9/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 47 dự án, với tổng vốn hơn 41.244 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 42 dự án. Trong số đó, có 14 dự án tăng tổng mức đầu tư, với số vốn tăng thêm khoảng 1.547 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được huy động vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng dự án hay tổng vốn đăng ký, mà còn phải đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các quyết định, cam kết đầu tư thành hoạt động triển khai thực tế, tạo năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho tăng trưởng.

Trong bối cảnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách có ý nghĩa quan trọng. Các dự án được triển khai đúng tiến độ sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực phát triển tại địa phương.

Với việc đồng thời rà soát tiến độ dự án, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, chuẩn hóa quy trình thủ tục và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, Đắk Lắk hướng tới nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi thông các nguồn lực xã hội.

Hiệu quả của các giải pháp này sẽ được thể hiện qua tiến độ thực hiện những dự án đã cam kết, khả năng đưa dự án vào triển khai và mức độ đóng góp thực tế đối với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.​