Góp sức từ những việc bình dị

Một miền quê đáng sống không chỉ được đo bằng những con đường bê tông hay công trình khang trang, mà còn được tạo nên từ những hàng cây xanh, ngõ xóm sạch đẹp và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Ở Đắk Lắk, những đổi thay ấy đang được vun đắp từ chính sự chung tay của cộng đồng.

Phụ nữ xã Ea Nuôl trồng hoa trước nhà giữ môi trường xanh, sạch đẹp

Dấu ấn rõ nét là phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025, 100% cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh triển khai, hoàn thành hơn 1.838 hoạt động, phần việc, vượt 30% chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã xây dựng, nhân rộng 83 mô hình “Gia đình phụ nữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, bản sắc”, hơn 4.000 mô hình “Vườn rau hạnh phúc”; vận động trồng mới 26.326 cây xanh, 1.766 cây hoa giấy, trồng hơn 700 cây hoa trên các tuyến đường và lắp đặt 100 bóng đèn năng lượng mặt trời. Các mô hình phân loại rác tại nguồn, đổi rác thải nhựa lấy quà, thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn cũng được duy trì, nhân rộng.

Phụ nữ xã Ea Wer trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh để bảo vệ môi trường sống.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan, những mô hình này còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình. Từ việc trồng một hàng hoa, chăm sóc một khu vườn đến phân loại rác hằng ngày, mỗi người dân đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình xây dựng quê hương.

Điều đáng quý là nhiều công trình, phần việc không dừng lại ở những đợt ra quân mà được người dân tự giác chăm sóc, duy trì. Khi mỗi hộ gia đình cùng có trách nhiệm với đường làng, ngõ xóm, cảnh quan nông thôn không chỉ đẹp lên mà còn được gìn giữ bền lâu.

Đoàn kết để phát huy sức dân

Thực tiễn cho thấy, nguồn lực xây dựng nông thôn mới không chỉ đến từ ngân sách đầu tư mà còn nằm ở sự đồng thuận và nội lực trong nhân dân. Người dân tự nguyện hiến đất, góp ngày công, chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Những đóng góp tuy khác nhau về điều kiện nhưng cùng gặp nhau ở trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân xã xã Dur Kmăl phá bỏ hàng rào, chặt bỏ cây ăn trái để hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

“Trong quá trình ấy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức dân. Thông qua các phong trào thi đua, mô hình tự quản và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương trợ, sẻ chia được lan tỏa, tạo sự gắn kết giữa các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân”, ông Hồ Văn Nhân nhấn mạnh.

Quan trọng hơn, người dân không thể chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải thực sự tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới, từ bàn bạc, lựa chọn công trình đến tổ chức thực hiện, giám sát và bảo vệ thành quả. Mọi khoản đóng góp phải trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp điều kiện thực tế. Có như vậy, mỗi công trình mới thực sự là công trình của dân, do dân và vì lợi ích của dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Bước vào giai đoạn 2026-2030, xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tiêu chí, môi trường sống và đời sống nhân dân. Theo ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 27/10/2026, toàn tỉnh có 84/88 xã thực hiện rà soát mức độ hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đạt 238/880 tiêu chí, bình quân 2,70 tiêu chí/xã.

Một góc nông thôn mới ở trung tâm xã Krông Bông.

Kết quả này cho thấy chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, đòi hỏi các địa phương vừa tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, vừa chú trọng khơi dậy nội lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Các phong trào cần đi vào thực chất, tránh chạy theo thành tích; những mô hình hiệu quả phải được duy trì bằng trách nhiệm và sự tự giác của cộng đồng.

Theo ông Hồ Văn Nhân, giá trị của nông thôn mới không chỉ nằm ở số tiêu chí đạt được hay những công trình được xây dựng, mà còn ở chất lượng sống và sự hài lòng của người dân. Khi mỗi người biết chung tay giữ gìn một con đường, chăm chút một khu vườn, bảo vệ môi trường và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, sức mạnh đại đoàn kết sẽ trở thành nguồn lực bền vững. Bởi một miền quê đáng sống không chỉ được dựng xây bằng những công trình lớn, mà còn được vun đắp từ hàng triệu việc làm bình dị và sự đồng lòng của mỗi người dân.