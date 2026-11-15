Đắk Lắk: Khởi công Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3, tổng đầu tư 583 tỷ đồng

Khởi công nhà máy điện gió 583 tỷ đồng

Ngày 15/11, tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3, với tổng mức đầu tư 583 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3.

Dự án có công suất thiết kế 15 MW, gồm 3 tuabin gió, mỗi tuabin công suất 5 MW. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm trạm biến áp 22/110 kV, đường dây 110 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đường dây 22 kV, khu nhà quản lý vận hành và đường nội bộ nhà máy.

Theo chủ đầu tư, khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp lên hệ thống lưới điện trung bình 49 triệu kWh mỗi năm, tương đương doanh thu khoảng 90 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương bình quân 12-13 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk cho biết, để triển khai dự án, doanh nghiệp đã thực hiện các bước chuẩn bị về chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thủ tục đất đai, môi trường, đấu nối và lựa chọn các đơn vị tư vấn, cung cấp thiết bị, thi công. Sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của người dân phường Cư Bao là điều kiện quan trọng để dự án được khởi công.

Đại diện chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công liên tục, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong quý III/2027. Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị tỉnh, các sở, ngành, chính quyền phường Cư Bao và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tiếp tục hỗ trợ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng các giai đoạn tiếp theo; giải quyết kịp thời thủ tục giao đất, cho thuê đất và vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, doanh nghiệp cam kết ưu tiên sử dụng lao động, vật tư, vật liệu và dịch vụ tại chỗ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng tái tạo. Tỉnh xác định đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng tái tạo.

Theo ông Thái, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Riêng lĩnh vực năng lượng, việc phát triển nguồn điện cần đi đôi với khả năng truyền tải, bảo đảm hiệu quả đầu tư và an toàn vận hành.

Việc khởi công Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, đồng thời thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Khi vận hành, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, tạo thêm nguồn lực phát triển công nghiệp, việc làm và các hoạt động dịch vụ tại chỗ.

Đồng bộ tiến độ nhà máy với hạ tầng đấu nối

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đặt yêu cầu dự án phải trở thành công trình có chất lượng, vận hành an toàn, gắn bó với cộng đồng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nơi triển khai.

“Khởi công là dấu mốc mở đầu quan trọng, nhưng thước đo thành công của dự án phải là chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, hiệu quả vận hành và lợi ích thực tế đối với cộng đồng”, ông Trương Công Thái nhấn mạnh.

Để dự án sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự, thiết bị; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục, xác định rõ trách nhiệm và các mốc tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong quý III/2027.

Cùng với tiến độ, chủ đầu tư và các nhà thầu phải kiểm soát chặt chất lượng vật tư, thiết bị, từng công đoạn thi công; đặc biệt chú trọng an toàn lao động và an toàn giao thông khi vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng. Các đơn vị cần có phương án bảo vệ, hoàn trả hạ tầng bị ảnh hưởng, hạn chế tác động đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, ông Thái yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải đi cùng kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định, không để sự phối hợp thiếu chặt chẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Những công việc liên quan trực tiếp đến người dân phải được thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại và giải quyết thỏa đáng các kiến nghị chính đáng. Chủ đầu tư cần tuân thủ yêu cầu bảo vệ môi trường trong toàn bộ vòng đời dự án, kiểm soát tiếng ồn, chất thải, thoát nước và tác động đến khu vực xung quanh.

Về đấu nối, lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực và cơ quan liên quan, bảo đảm đồng bộ giữa tiến độ xây dựng nhà máy với hạ tầng đấu nối. Công tác chuẩn bị đội ngũ vận hành, phương án bảo trì, ứng phó sự cố phải được triển khai để công trình hoạt động an toàn, ổn định khi hoàn thành.

UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cụ thể hóa sự đồng hành đó bằng việc thực hiện nghiêm cam kết, giữ kỷ luật tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và tôn trọng lợi ích cộng đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị doanh nghiệp chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho lao động địa phương, bảo đảm người dân được hưởng lợi thiết thực từ dự án. Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân là nền tảng để dự án phát triển lâu dài.