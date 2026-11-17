Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk ấn nút khởi công dự án. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an; Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các ban, sở, ngành, địa phương tỉnh Đắk Lắk...

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 18.900m2, trong đó đất ở khoảng 7.560m2, gồm: đất nhà ở xã hội khoảng 6.049m2; đất nhà ở thương mại thấp tầng khoảng 1.511m2; đất cây xanh, sân chơi khoảng 6.615m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khoảng 4.725m2…

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Mật độ xây dựng nhóm nhà ở là 78%; mật độ xây dựng (gộp) là 31,2%; tổng diện tích sàn công trình chính khoảng 59.882m2, trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 54.442m2; diện tích sàn nhà ở thương mại khoảng 5.440m2.

Chung cư nhà ở xã hội xây dựng 12 tầng; nhà ở thương mại 4 tầng, tổng số căn hộ khoảng 500 căn hộ, trong đó số căn hộ nhà ở xã hội khoảng 485 căn hộ; số căn nhà ở thương mại thấp tầng khoảng 15 căn; quy mô dân số khoảng 1.515 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 869 tỷ đồng, gồm nguồn vốn của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu bảo đảm xây dựng công trình thật sự chất lượng, bền vững lâu dài, là tài sản lớn, an cư lâu dài của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiết kế công trình có giá trị thẩm mỹ cao, làm đẹp thêm cảnh quan, kiến trúc của phường Thành Nhất và tỉnh Đắk Lắk, đạt tiêu chuẩn sống xanh, phát thải carbon thấp và là dấu ấn kiến trúc của thời đại.

Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thi công khẩn trương, đúng tiến độ, với yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Giá bán nhà ở phải phù hợp với mức sống, thu nhập và thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, để chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an thật sự phát huy hiệu quả.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các ban, sở, ngành cùng nhân dân địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, để dự án sớm hoàn thành, góp phần thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư, giám sát chất lượng và tiến độ.

Các nhà thầu thi công tập kết máy móc sẵn sàng thi công dự án. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ đã quan tâm, hỗ trợ Đắk Lắk triển khai dự án. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Công an, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định.

Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Công an trong việc nghiên cứu phát triển nhà ở cho lực lượng Công an phù hợp với nhu cầu thực tế tại các khu vực của tỉnh sau sáp nhập.