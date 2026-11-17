Dự lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh và các sở, ngành địa phương.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định, phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thứ trưởng, dự án tại Đắk Lắk sẽ tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Qua đó, giúp lực lượng Công an ổn định cuộc sống, an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, công khai, ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở cho những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu tập trung triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về độ bền, tính thẩm mỹ mà còn phải có giá trị sử dụng lâu dài, mang lại điều kiện an cư tốt cho cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, chăm lo đời sống và tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an là trách nhiệm chung của ngành Công an và chính quyền địa phương.

Thời gian qua, tỉnh đã chủ động bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và đầu tư để dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền; bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án được kết nối đồng bộ với khu vực xung quanh.

Phối cảnh 3D dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

Cùng với đó, Công an tỉnh cần phối hợp rà soát nhu cầu thực tế, hướng dẫn đăng ký và xét duyệt đối tượng mua nhà bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Việc triển khai các hạng mục cũng phải gắn với yêu cầu kiểm soát chi phí, bảo đảm giá nhà phù hợp khả năng chi trả của cán bộ, chiến sĩ.

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 18.900m² tại phường Thành Nhất. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.885m², với tổng mức đầu tư hơn 869,5 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư đồng bộ. Quy mô dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho khoảng 1.500 người.

Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV.2028. Việc triển khai dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở trên địa bàn mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 8.500 căn nhà ở xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2030.