Tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ

Sáng 17/11, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thành Nhất.

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Thành Nhất được xây dựng trên tổng diện tích sử dụng đất hơn 18.900 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.885 m², với vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Công an có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND, coi đây là một trong những nội dung thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc triển khai dự án tại tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách hậu phương Công an, tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là giải quyết nhu cầu an cư cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời cụ thể hóa chính sách hậu phương Công an của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan xét duyệt kỹ hồ sơ, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ thuộc diện khó khăn nhất về chỗ ở được duyệt mua nhà.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành, tạo mọi điều kiện để dự án được khởi công. Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm 3 yêu cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Thứ nhất, xây dựng công trình thực sự chất lượng, sử dụng bền vững, lâu dài. Thứ hai, công trình phải được thiết kế với giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng, góp phần làm đẹp cảnh quan, kiến trúc. Thứ ba, tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm tốt nhất tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn công trình, tạo sản phẩm an cư lâu dài, có giá trị cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Không để dự án chậm tiến độ do trách nhiệm của địa phương

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, chăm lo đời sống, tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Nhận thức rõ trách nhiệm đó, thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư để dự án sớm được triển khai.

Để dự án triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng và phấn đấu sớm hơn tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Thành Nhất thường xuyên theo dõi tiến độ, chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền. Đồng thời, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án với khu vực xung quanh. “Tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; không để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Ông Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn và giá nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của cán bộ, chiến sĩ.

Phối cảnh dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và chủ đầu tư rà soát, nắm chắc nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ; hướng dẫn đăng ký, xét duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng rà soát nhu cầu nhà ở của lực lượng Công an trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là khu vực phía Đông và các địa bàn trọng điểm, để chủ động đề xuất quỹ đất, phương án đầu tư phù hợp trong thời gian tới.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đồng bộ, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của khoảng 1.500 người. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2028, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 8.500 căn nhà ở xã hội của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030.