Đắk Lắk: Khi lớp học trở thành không gian sáng tạo

Ngày 16/10, tại Trường Tiểu học và THCS Phan Chu Trinh (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tổ chức hành trình School Tour với chủ đề “Lớp học reo vui”, mang đến không gian học tập sinh động cùng nhiều hoạt động bổ ích cho giáo viên và học sinh.

Học sinh Đắk Lắk tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức, tiếp nối hành trình 12 năm đồng hành, tri ân đội ngũ nhà giáo trên cả nước.

Năm 2026, School Tour được triển khai tại 12 trường học thuộc 12 tỉnh, thành phố, hướng đến đổi mới không gian học tập, hỗ trợ giáo viên và khơi dậy niềm đam mê khám phá của học sinh.

Học sinh reo vui khi tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Tại Đắk Lắk, những lớp học được khoác lên diện mạo mới bằng các gam màu tươi sáng từ nhãn hàng Colokit và Thiên Long, tạo môi trường học tập gần gũi, kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi trò chơi “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”. Không chỉ mang đến tiếng cười, các hoạt động còn giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy, kỹ năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Học sinh tham gia trả lời trò chơi qua câu đố vui.

Ban Tổ chức cũng trao tặng giáo viên bộ công cụ “Lớp học reo vui” gồm bảng viết, thước kẻ, dụng cụ mỹ thuật, bút ký cùng nhiều vật dụng thiết thực phục vụ giảng dạy. Những tấm thiệp và lời chúc tại góc tri ân góp phần lan tỏa tình cảm thầy trò.

Hào hứng tham gia chương trình, em Võ Quang Vinh, học sinh lớp 7, chia sẻ các trò chơi giúp em tiếp thu thêm kiến thức, tự tin hơn và gắn bó với bạn bè.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Miss World 2026 tại trường Tiểu học và THCS Phan Chu Trinh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Miss World 2026, mang đến nhiều cảm xúc. Tại chương trình, cô trực tiếp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.