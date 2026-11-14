Đắk Lắk khẩn trương ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân tại Tuy An Bắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng, chống mưa lũ tại xã Tuy An Bắc.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại xã Tuy An Bắc. Chuyến kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực tế, đánh giá khả năng ứng phó của địa phương và kịp thời chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhiều khu vực đối mặt nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Tuy An Bắc cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn đã xảy ra ngập lụt, giao thông bị chia cắt cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và triển khai các hoạt động ứng phó tại cơ sở.

Đáng chú ý, tại thôn Bình Hòa, một số nhà ở và tường rào của các hộ dân sinh sống giáp bờ sông bị sạt lở trong quá trình triển khai dự án Công trình khắc phục, sửa chữa đập dâng Tam Giang. Đây là khu vực cần được theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Đoàn công tác kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt và nguy cơ sạt lở, chỉ đạo địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó.

Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ Km1300+200 đến Km1301+900, mặt đường xuất hiện tình trạng bong tróc, nhiều ổ gà lớn, lồi lõm. Những hư hỏng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tuy An Bắc đã chủ động huy động lực lượng bám sát địa bàn, rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức di dời người dân tại những nơi có nguy cơ mất an toàn đến địa điểm tránh trú phù hợp. Lực lượng chức năng cũng được bố trí ứng trực, chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

Ưu tiên bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân

Ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại địa phương, đồng chí Cao Thị Hòa An yêu cầu xã Tuy An Bắc tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước tình hình mưa lũ còn phức tạp.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Địa phương cần chủ động rà soát, xác định cụ thể các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất để tổ chức di dời kịp thời đến nơi an toàn. Công tác ứng trực phải được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại những khu vực bị ngập, chia cắt và các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Tuy An Bắc tăng cường ứng trực, chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các điểm nguy hiểm, kiên quyết không để người dân và phương tiện qua lại những khu vực nước chảy xiết, ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn. Việc chốt chặn, cảnh báo phải được thực hiện nghiêm túc, liên tục, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc do bất cẩn.

Cùng với đó, xã cần chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt quan tâm các hộ dân ở khu vực bị cô lập, ngập sâu, những nơi việc tiếp cận và cung cấp lương thực, nước uống gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình từng khu dân cư, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để triển khai hiệu quả phương án ứng phó.

Trước diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ tập trung khắc phục hậu quả trước mắt, các địa phương cần thường xuyên rà soát khu vực dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những điểm có nguy cơ sạt lở, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, bảo vệ sinh kế và ổn định đời sống nhân dân.