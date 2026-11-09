Đắk Lắk khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân

Chủ động theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.( Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11/2026, khu vực phía Đông tỉnh, gồm M’Đrắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa… có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu từ sáng 10/11.

Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 150–250 mm, có nơi trên 300 mm; riêng cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia có thể đạt 150–300 mm, cục bộ trên 400 mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Các sông phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đạt mức báo động 1 trong khoảng thời gian từ ngày 9–12/11. Bên cạnh đó, mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và hoạt động đi lại của người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án phòng ngừa, ứng phó.

Tỉnh xác định yêu cầu xuyên suốt là tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác chỉ đạo, điều hành phải thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu.

Đồng thời, các địa phương phải thực hiện phương châm “3 sẵn sàng”: sẵn sàng phương án cho kịch bản xấu nhất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm; sẵn sàng sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn.

Khẩn trương sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và các công trình trọng yếu. ( Ảnh minh hoạ)

Chủ động sơ tán dân, bảo vệ sản xuất và công trình

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, trực tiếp chỉ huy, tổ chức ứng trực tại những địa bàn trọng điểm. Các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai; xác định cụ thể những điểm có nguy cơ cao như khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, ngầm tràn và hồ chứa nhỏ để bố trí lực lượng phụ trách.

Công tác thông tin, cảnh báo phải được triển khai liên tục, kịp thời đến từng hộ dân thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các nhóm thông tin tại thôn, buôn. Những hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm phải được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và người khuyết tật. Các địa phương có trách nhiệm bố trí nơi ở, lương thực, nước uống, thuốc men và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sơ tán.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt, địa phương phải lập chốt, bố trí lực lượng canh gác tại ngầm, tràn và những vị trí xung yếu; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng với bảo vệ tính mạng người dân, tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra hồ chứa nhỏ, đê bao, công trình đang thi công và cơ sở khai thác khoáng sản; triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phải được chuẩn bị sẵn tại chỗ, nhất là những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến thiên tai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn điều tiết, vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập và khu vực hạ du, đồng thời tính toán phương án tích nước phục vụ mùa khô trong bối cảnh tác động của El Niño.

Đối với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện và đơn vị quản lý đập, tỉnh yêu cầu theo dõi sát tình hình mưa lũ trên lưu vực, vận hành hồ chứa đúng quy trình, không xả lũ bất thường gây mất an toàn vùng hạ du. Những hồ đang thi công, hồ xuống cấp hoặc có nguy cơ mất an toàn không được duy trì mực nước cao; phải bố trí lực lượng trực gác, vật tư và phương án cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả nước qua tràn hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. (Ảnh minh hoạ)

Huy động đồng bộ lực lượng, bảo đảm an toàn cho người dân

Bên cạnh nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ như xuồng, xe chuyên dụng và vật tư cần thiết tại các địa bàn trọng điểm phía Đông. Các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn sẵn sàng phối hợp sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cấp xã hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi sơ tán, bảo vệ tài sản của Nhân dân; tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở và sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu.

Các ngành giáo dục, y tế, xây dựng, công thương và thông tin truyền thông cũng được giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, ngành giáo dục chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt hoặc chia cắt. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, phương tiện cấp cứu, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và sẵn sàng hỗ trợ y tế tại các điểm sơ tán.

Đáng chú ý, các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở phải tăng cường thời lượng phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm thông tin được truyền tải đến từng thôn, buôn, tổ dân phố.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc đến hết đợt mưa lũ; báo cáo tình hình trước 16 giờ hằng ngày về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Trường hợp xảy ra thiệt hại về người hoặc sự cố nghiêm trọng phải báo cáo nhanh, kịp thời.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, việc triển khai đồng bộ các phương án ứng phó được kỳ vọng sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống tại các địa bàn có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai.