Lũ tràn qua đường liên thôn tại phường Bình Kiến gây chia cắt. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Cơ quan chức năng phường Bình Kiến rào chắn tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Một tuyến đường liên thôn tại phường Bình Kiến bị nước lũ tràn qua đường. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk giăng dây cảnh báo một tuyến đường bị nước lũ tràn về. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một tuyến đường tại bị ngập sâu do mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Lực lượng phường Bình Kiến ngăn cản một trường hợp cố băng qua đường bị ngập. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Người dân tỉnh Đắk Lắk quay đầu tìm đường khác di chuyển khi gặp tuyến đường bị lũ ngập sâu. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hồ thủy điện Sông Ba Hạ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra quy trình vận hành xả lũ hồ thủy điện Sông Ba Hạ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Công an phường Sông Cầu vận động ngư dân gia cố lồng bè, di dời tàu thuyền, ghe thúng đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)