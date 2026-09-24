Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu tránh thiệt hại do mưa lớn

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh thu hoạch sắn giúp gia đình ông Nguyễn Thành Ly (thôn Phú Hữu) nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Đợt mưa lớn từ ngày 22/9 đến nay khiến cho nhiều cánh đồng trồng lúa, hoa màu thuộc khu vực trũng thấp tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập úng. Các loại nông sản đang trong kỳ chuẩn bị thu hoạch nên dễ hư hại. Do vậy, lực lượng các địa phương đã chủ động rà soát, ưu tiên hỗ trợ người dân thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Diện tích sắn của ông Nguyễn Thành Ly (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bị ngập úng, thối củ do mưa lớn nhiều ngày qua. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Trồng hơn 1 ha sắn từ đầu năm đến nay đã đến kỳ thu hoạch nhưng mưa lớn khiến cho toàn bộ diện tích của hộ gia đình ông Nguyễn Thành Ly ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh có nguy cơ hư hại cao. Nếu không kịp nhổ cây, củ sắn sẽ bị úng thối dẫn đến không thể bán được. Trong sáng 24/9, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh đã cử gần 10 chiến sĩ đến giúp gia đình ông Ly khẩn trương thu hoạch sắn, tránh thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) giúp người dân thu hoạch sắn bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ông Nguyễn Thành Ly chia sẻ, cây sắn năm nay bảo đảm năng suất, giá thu mua ổn định. Tuy nhiên, khi đang đến kỳ thu hoạch thì bị mưa lớn gây ngập úng toàn bộ diện tích của ông. Trong khi đó, nhân công trên địa bàn khan hiếm. Được lực lượng quân đội đến giúp đỡ, gia đình ông rất phấn khởi. Ông tranh thủ xuất bán ngay để tránh hư hại và có vốn để tiếp tục trồng trọt cho vụ mùa tiếp theo. Hiện tại khu vực thôn Phú Hữu còn rất nhiều hộ gia đình có sắn bị úng ngập như ông.

Nhiều diện tích sắn tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) bị ngập úng được Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ thu hoạch. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Theo Thiếu tá Phạm Hồng Thuân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh, nhận được chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã bố trí cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch nông sản, gồm sắn, lúa nhằm tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra. Tại những khu vực thực hiện gặp nhiều khó khăn do mưa ngập, sình lầy nhưng các chiến sĩ rất quyết tâm. Hiện Ban cũng đã thực hiện bảo đảm các phương án chủ động phòng chống mưa lũ.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh giúp người dân đưa sắn đi tiêu thụ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tại xã Hòa Thịnh, lực lượng Công an xã cũng đã đến những khu vực vùng xa, khó khăn để hỗ trợ người dân thu hoạch sắn, lúa. UBND xã bố trí nhân lực rà soát phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất… để sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ” khi có tình huống cấp bách mưa lũ xảy ra.

Người dân thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) khẩn trương thu hoạch sắn bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng đã gây ngập nhiều diện tích lúa Hè Thu tại xã Hòa Mỹ. Nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, hạt lúa bắt đầu nảy mầm. Đến nay, xã mới thu hoạch được khoảng 30% tổng diện tích gieo sạ, diện tích chưa thu hoạch còn đến hơn 800 ha. Với những ruộng lúa còn đứng, nước ngấm lâu ngày cũng làm giảm chất lượng hạt, trong khi điều kiện mặt ruộng không bảo đảm để máy gặt có thể xuống đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp phối hợp Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam thu hoạch lúa ngập úng giúp người dân. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Dù điều kiện thời tiết khó khăn, chính quyền địa phương xã Hòa Mỹ đã nỗ lực triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Trong đó, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tập trung khơi thông dòng chảy, nạo vét và mở các điểm nghẽn trên hệ thống mương tiêu để rút nước khỏi đồng. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước trên các cánh đồng lớn nên việc tiêu thoát chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhiều diện tích lúa vẫn đang ngập sâu.

Ông Ngô Văn Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Hòa Mỹ Đông (xã Hòa Mỹ) cho hay, hợp tác xã đang điều động toàn bộ nhân lực cùng người dân cải tạo hệ thống mương tại những địa điểm xung yếu để rút nước, giảm bớt ngập úng. Những khu vực nào bị ngập úng nhiều ngày, hợp tác xã vận động người dân khẩn trương thu hoạch để hạn chế thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, trong điều kiện thời tiết bất lợi hiện nay, việc thu hoạch nông sản trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn. Nếu tiếp tục mưa, máy gặt đập liên hợp sẽ không thể gặt được. Hiện, cán bộ xã cùng các lực lượng vũ trang phụ giúp người dân thu hoạch lúa bằng thủ công, trong đó ưu tiên đối với những hộ gia đình neo đơn và những diện tích lúa bị ngập lâu ngày.

Cán bộ, chiến sĩ phường Hòa Hiệp khẩn trương đưa lúa ngập úng về nhà cho người dân. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tại phường Hòa Hiệp, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua đã làm ngập khoảng 30 ha lúa Hè Thu của Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh dịch vụ Hòa Hiệp Bắc. Nhiều diện tích lúa đang vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất mùa. Để giảm thiểu thiệt hại, trong 2 ngày 23 và 24/9, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ gặt lúa giúp người dân. Dù gặp khó khăn do thời tiết mưa lớn nhưng các chiến sĩ vẫn nỗ lực đưa lúa về đến nhà.

Sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng quân đội, biên phòng, công an đã giúp người dân khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, việc thu hoạch bằng thủ công diễn ra chậm, trong khi diện tích lúa chưa thu hoạch vẫn còn rất lớn. Thống kê tỉnh hiện có gần 1.500 ha lúa bị ngập úng, ngã đổ do mưa lớn gây ra. Địa phương ước tính, nếu mưa tiếp tục kéo dài, tỉ lệ thiệt hại có thể lên đến hơn 50%.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp phối hợp Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam thu hoạch lúa ngập úng giúp người dân. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ diện tích lúa vụ Hè Thu trên địa bàn, phân loại cụ thể diện tích đã chín, đang chín, diện tích có khả năng thu hoạch trong những ngày tới; xác định các khu vực có nguy cơ ngập úng, chia cắt, thiệt hại do mưa lũ để tổ chức thu hoạch theo thứ tự ưu tiên. Đối với diện tích lúa đã chín, đang chín và có nguy cơ bị ngập úng, địa phương tổ chức thu hoạch ngay, không chờ lúa chín hoàn toàn, ưu tiên thu hoạch trước diện tích tại vùng trũng thấp, ven sông, suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, vùng có khả năng bị chia cắt.

Các xã, phường huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện thu hoạch của người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở thu mua, cơ sở sấy và các đơn vị liên quan để tổ chức thu mua, vận chuyển, sấy, bảo quản lúa sau thu hoạch; không để lúa đã thu hoạch bị hư hỏng, giảm chất lượng do không có nơi tập kết, phương tiện vận chuyển hoặc bảo quản. Việc hỗ trợ ưu tiên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ thiếu nhân lực, phương tiện thu hoạch.