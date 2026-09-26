Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu ứng phó mưa lớn, ngập úng

Diện tích lúa tại xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập úng, ngã đổ do mưa lớn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với diện tích lúa vụ Hè Thu và cây trồng nông nghiệp do mưa lớn, ngập úng gây ra.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, tại Đèo Phượng Hoàng, đoạn Quốc lộ 26 qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk đang xuất hiện nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, từ ngày 26/9, tại Km35+500, đất và bùn từ đồi tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái, xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý đề phòng khi lưu thông trên quốc lộ 26 đoạn qua Đèo Phượng Hoàng.

Mưa lớn trong những ngày qua gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực phía Đông tỉnh, một số khu dân cư bị ngập tại phường Xuân Đài, xã Tuy An Bắc… Đặc biệt, nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu bị ngập cục bộ như: Xã Hòa Thịnh (600 ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng) và 300 ha sắn có nguy cơ giảm năng suất, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng; xã Phú Hòa 2 hơn 151 ha lúa bị ngập, thiệt hại trên 70%; xã Tuy An Bắc có 195 ha lúa bị ngập…

Trước diễn biến tình hình mưa lớn, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ diện tích lúa vụ Hè Thu trên địa bàn, phân loại cụ thể diện tích đã chín, đang chín, diện tích có khả năng thu hoạch trong những ngày tới; xác định các khu vực có nguy cơ ngập úng, chia cắt, thiệt hại do mưa lũ để tổ chức thu hoạch theo thứ tự ưu tiên.

Đối với diện tích lúa đã chín, đang chín và có nguy cơ bị ngập úng, tổ chức thu hoạch ngay, không chờ lúa chín hoàn toàn; thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ưu tiên thu hoạch trước diện tích tại vùng trũng thấp, ven sông, suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, vùng có khả năng bị chia cắt.

Căn cứ tình hình thực tế, địa phương chủ động đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng khác hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển lúa, sắn mì và nông sản tại các khu vực bị ngập úng, chia cắt hoặc có nguy cơ thiệt hại lớn.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm chủ động phòng chống mưa lũ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát nhu cầu và chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, sắn mì và nông sản tại các khu vực bị ngập úng, chia cắt hoặc có nguy cơ thiệt hại lớn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống yêu cầu.

Tỉnh chỉ đạo công an bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh giới tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu, cống, ngầm, tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở; phối hợp với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho người dân trong điều kiện mưa lớn kéo dài.