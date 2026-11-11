Tối 11/11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) xác nhận, địa phương đang khẩn trương sơ tán 417 hộ với 1.080 người tại 17 thôn thuộc các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập lụt.

Đắk Lắk khẩn trương sơ tán hơn 1.000 người dân vùng ngập lũ trong đêm.

Theo ông Tuấn, công tác sơ tán dự kiến kéo dài đến hết đêm 11/11. Các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển tài sản, vật dụng thiết yếu lên khu vực cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch đang lên rất nhanh. Dự báo trong 24 giờ tới, tính từ 15h ngày 11/11, mực nước các sông ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục dâng và có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm 12/11, sau đó giảm dần.

Theo ghi nhận, một số tuyến đường trên địa bàn xã Đồng Xuân bị ngập sâu, tại các vị trí xung yếu, lực lượng chức năng đã bố trí người túc trực, đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông và ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Cơ quan chức năng túc trực, cảnh báo tại khu vực bị ngập.

Tại thôn Long Thạch, trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng trong đêm, hàng chục hộ dân đã chủ động chuyển gia súc, gia cầm cùng tài sản đến nơi cao ráo. Một số khu vực trong thôn ghi nhận nước ngập gần 1m.

Ông Nguyễn Văn Phương, người dân thôn Long Thạch cho biết, gia đình đã chủ động đưa trâu, bò cùng tài sản lên cao để tránh thiệt hại.

"Năm ngoái, gia đình tôi bị nước lũ cuốn trôi nhiều tài sản nên năm nay có kinh nghiệm hơn. Trâu, bò và những vật dụng có giá trị đều được đưa lên cao từ sớm, đề phòng nước lũ đổ về trong đêm không kịp trở tay", ông Phương chia sẻ.

Công an Đồng Xuân hỗ trợ sơ tán tài sản cho người dân.

Theo Công an xã Đồng Xuân, mực nước lũ đã vượt báo động 3 và có nguy cơ tiếp tục dâng cao. Lực lượng công an đang bám sát địa bàn, phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản, đồng thời cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu.

Công an xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua cầu, ngầm tràn, đường ngập sâu hoặc khu vực nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi khi lũ dâng cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chấp hành hướng dẫn sơ tán của lực lượng chức năng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối. Các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm các xã: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên.