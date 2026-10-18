Đắk Lắk khẩn trương phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2026 - 2027

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, các địa phương phía Tây tỉnh hiện có 253 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý; trong đó, 130 hồ đạt mực nước dâng bình thường, chiếm 51%, thấp hơn khoảng 13% so với cùng kỳ các năm trước.

Hiện có 78 hồ đạt 70-90% dung tích, 25 hồ đạt 50-70% và 20 hồ dưới 50%. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nếu thời tiết thuận lợi, có mưa trong tháng 10 và 11, đến cuối mùa mưa dự kiến có 210 hồ đạt mực nước dâng bình thường.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ đã xảy ra tại 15 xã, ảnh hưởng đến hơn 2.100 hộ dân, tập trung chủ yếu tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số các công trình cấp nước nông thôn, có 12 công trình suy giảm nguồn nước nghiêm trọng, phải cấp nước luân phiên, ảnh hưởng hơn 3.400 hộ.

Tỉnh dự báo trong mùa khô 2026-2027, khoảng hơn 42.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Tại những địa phương phía Tây tỉnh, diện tích cây trồng có thể bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới trong vụ Đông Xuân là 68.000-100.000 ha. Theo dự báo, thời gian tới khả năng rất cao hiện tượng El Nino khiến mùa mưa đến muộn, làm vụ Hè Thu năm 2027 của tỉnh bị ảnh hưởng thêm 24.000-35.000 ha cây trồng.

Trước tình hình trên, bà Thủy đề nghị các địa phương rà soát nguồn nước, xác định cụ thể khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và diện tích sản xuất không bảo đảm nguồn nước tưới để chủ động phương án ứng phó; căn cứ khả năng cấp nước để bố trí lịch thời vụ, điều chỉnh cơ cấu cây trồng và diện tích gieo trồng trong sản xuất nông nghiệp. Những khu vực không bảo đảm nguồn nước tưới cần được rà soát kỹ, tránh tình trạng xuống giống vượt khả năng cung cấp nước, làm tăng nguy cơ thiệt hại khi hạn hán kéo dài.

Các địa phương phía Tây tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ hạn nặng cho biết hiện đang xây dựng phương án ứng phó khi nguồn nước tại nhiều ao, hồ giảm dần đồng thời khuyến cáo người dân điều chỉnh lịch gieo trồng, chủ động tích trữ nước…

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Chỉ đạo các ngành và địa phương, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương và các sở, ngành chủ động vào cuộc ngay, không bàng quan và triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô sắp tới; rà soát các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và vùng sản xuất có khả năng thiếu nước tưới để xây dựng phương án phù hợp, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng của El Nino.

Việc điều hành nguồn nước phải linh hoạt theo diễn biến thời tiết và dung tích hồ chứa, trong đó ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi được yêu cầu kiểm tra, nạo vét kênh mương, khắc phục rò rỉ để hạn chế thất thoát nước. Tại những nơi khó tiếp cận nguồn nước, địa phương cần chuẩn bị phương án cấp nước thay thế, phương tiện vận chuyển và thiết bị trữ nước để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ngành nông nghiệp phối hợp với các xã phường kiểm tra thực tế nguồn nước, công trình thủy lợi và hệ thống cấp nước tập trung. Với những địa bàn có nguy cơ thiếu nước phải lập phương án dự phòng, xác định cụ thể khu dân cư, hộ gia đình và vùng cây trồng cần ưu tiên hỗ trợ…

Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk phát biểu.

Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần rà soát diện tích cây trồng và khả năng cấp nước của từng công trình để bố trí lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Những vùng không bảo đảm nguồn nước tưới cần cân nhắc giảm diện tích gieo trồng hoặc chuyển sang cây trồng ngắn ngày, ít sử dụng nước; hạn chế sản xuất vượt khả năng cung cấp nước.

Các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm, tưới theo nhu cầu của cây trồng, kết hợp giữ ẩm đất để giảm lượng nước sử dụng. Với các vùng trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và cây lâu năm, phương án tưới cần căn cứ đặc điểm sinh trưởng của cây và nguồn nước thực tế, tránh lãng phí trong cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, các địa phương cần tuyên truyền để người dân chủ động tích trữ nước từ cuối mùa mưa, sửa chữa ao, hồ, bể chứa hiện có và sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt, sản xuất.